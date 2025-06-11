向傳統刻板印象說「再見」 雲林縣府獲經部570萬經費改善3市場

雲林縣政府與地方公所攜手，向經濟部商業發展署爭取570萬元改善經費，將針對莿桐、褒忠鄉公有零售市場及雲林溪攤販集中場進行攤位優化，圖為莿桐鄉零售市場。（記者李文德攝）

2025/06/11 16:51

〔記者李文德／雲林報導〕推動傳統市場轉型，雲林縣政府與地方公所攜手，向經濟部商業發展署爭取570萬元改善經費，將針對莿桐、褒忠鄉公有零售市場及雲林溪攤販集中場進行攤位優化，盼擺脫老舊傳統市場刻板印象。縣府表示，將與持續公所、攤商攜手合作，共同打造更友善、宜人的市場環境。

經濟部商業發展署近日公布114年度「傳統市集美學升級暨攤鋪優化輔導」及「傳統市集綠色低碳輔導」計畫入選名單，雲林縣共計3處市集獲選，褒忠、莿桐公有零售市場獲選「市集美學升級暨攤鋪優化計畫」，雲林溪攤販臨時集中場入選「綠色低碳輔導計畫」。

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莿桐鄉長廖秋蓉表示，鄉內公有零售市場成立已久，設有52格攤位，現有32攤承租。此次補助獲250萬補助，150萬元將針對市集環境優化，如打造入口意象、利用閒置的牆面空間設計出市場平面配置圖，另考量消費者休憩，將設置小型休憩區，其餘120萬元將作為5處攤鋪優化輔導，如針對攤位空間、設備，盼改善後讓居民有截然不同的感受。

褒忠鄉長陳建名指出，獲得經部入選補助270萬經費，其中170萬將在市場前設計入口意象，吸引居民願意多來零售市場消費，另為再強化市場風貌的一致性，設計市場專屬圍裙，增加美化性。另5家攤商亦投入優化，部分業者將投入展售窗台，讓居民耳目一新，

兩公所表示，目前正由經部委託規劃公司與之對接，將透過彼此溝通、輔導後，盡速進行美化、改善。

建設處長廖政彥指出，雲林溪攤販臨時集中場部分共獲得50萬補助，將針對市場內環境優化，將針對攤商內營業用油、營業用水管路進行規劃，避免廢油廢水排入雲林溪內，此次三案入選是縣府與各鄉鎮市公所共同努力的成果，將持續與公所、攤商攜手合作，共同打造更友善、宜人的市場環境。

雲林縣政府與地方公所攜手，向經濟部商業發展署爭取570萬元改善經費，將針對莿桐、褒忠鄉公有零售市場及雲林溪攤販集中場進行攤位優化，圖為褒忠鄉零售市場。（記者李文德攝）

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