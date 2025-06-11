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    台灣極地研究中心加入UArctic國際組織 拓展研究影響力

    中央大學台灣極地研究中心（TaiPI），經過長時間的努力，成功申請加入北極大學聯盟（University of the Arctic ，簡稱UArctic）。（中央大學提供）

    中央大學台灣極地研究中心（TaiPI），經過長時間的努力，成功申請加入北極大學聯盟（University of the Arctic ，簡稱UArctic）。（中央大學提供）

    2025/06/11 16:25

    〔記者楊綿傑／台北報導〕率先跨足北極科學研究的中央大學，經過長時間的努力，近日傳來好消息，所屬的台灣極地研究中心 （Taiwan Polar Institute，TaiPI） 已成功申請加入北極大學聯盟（University of the Arctic，UArctic），盼藉此與國際極地研究社群建立更緊密的合作橋樑，拓展台灣在極地科學、氣候變遷與環境永續議題的國際參與。

    UArctic由北極地國家與國際合作夥伴共同組成的教育與研究網絡，致力於促進永續北極的高等教育與科研發展，現有超過200個成員，涵蓋大學、研究機構及原住民組織。台灣極地研究中心今年2月參加日本北海道大學舉辦的第一屆亞洲極地論壇，開始與UArctic機構接洽，本月8日於芬蘭舉行的年度會議極力爭取，最後經過全會員3分之2以上的投票同意，正式申請加入。

    中央大學台灣極地研究中心主任倪春發表示，台灣雖處亞熱帶地區，但在氣候韌性、原住民議題與地球科學相關的生態治理等方面，與北極地區面臨的議題有高度共鳴。而申請的過程充滿挑戰，感謝極地研究國際夥伴及科學外交倡議者的推薦，未來將以「學術研究推動者」與「區域對話促進者」雙重角色參與，憑藉台灣極端氣候科研與觀測專長，協助開發極地氣候變遷研究。

    中央大學台灣極地研究中心主任副主任錢樺認為，此次能突破學術外交瓶頸，成為 UArctic正式會員，可以為台灣創造更多國際合作空間，獲得更多的尊重。

    TaiArctic境外工作站主任張文和則有感而發，作為第一批踏上極地研究的成員，這條路不好走，但科學研究無國界，資源互換、機會意見交流是關鍵的第一步。感謝國家海洋研究院從一開始就大力合作與支持，其所設立在Longyearbyen，Svalbard（朗伊爾城斯瓦爾巴）的TaiArctic 台灣極地研究中心境外工作站，作為科研觀測與技術實驗的基地，此工作站也將成為UArctic國際夥伴交流互動的據點。

    台灣極地研究中心也預告，本月16日將於南港展覽館一館舉辦「2025台灣年度地球科學聯合學術研討會」，將分享TaiPI現況、科研相關工作，這也是首次台灣極地研究研討活動。

    台灣極地研究中心參與國際組織的背後的重要推手，左到右為TaiArctic境外工作站主任張文和、中央大學台灣極地研究中心主任倪春發和副主任錢樺。（中央大學提供）

    台灣極地研究中心參與國際組織的背後的重要推手，左到右為TaiArctic境外工作站主任張文和、中央大學台灣極地研究中心主任倪春發和副主任錢樺。（中央大學提供）

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