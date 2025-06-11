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    高雄仁武區公所首辦「樂齡愛淨零」 長輩踴躍給回饋

    長輩們對活動反應熱烈。（記者洪臣宏攝）

    長輩們對活動反應熱烈。（記者洪臣宏攝）

    2025/06/11 14:52

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕長輩也可以成為淨零尖兵，高雄市仁武區公所今（11）日首度舉辦 「樂齡愛淨零」活動，邀請社區關懷據點長輩參與，透過老歌歡唱、有獎徵答，宣導淨零、防詐及登革熱防治等觀念，長輩們讚「活到老、學到老」，可以將淨零生活落實到日常。

    仁武區公所邀集區內10個社區關懷據點、300餘名長輩參加「樂齡愛淨零」活動，今天在仁武里里民活動中心登場。

    活動安排老歌歡唱、魔術表演、環保實作等，並由主持人以幽默方式說明資源回收、低碳生活知識，區公所則進行登革熱防治、交通安全與防詐騙等生活安全宣導，藉由有獎徵答驗收活動成果，長輩們爭相回答。

    仁武區長陳瑞勇表示，政府推動2050實現淨零排放，為了能全民參與，因而首度舉辦「樂齡愛淨零」，從上而下一起努力；另外，長輩是詐騙被害人高危險群，其交通安全近來也成為社會關注議題，必須提醒長輩們注意。

    長輩們回饋學到許多有用常識，仁武區公所表示將持續整合社區資源，推動更多結合健康、環保與關懷的樂齡活動。陳瑞勇說，希望長輩們能踴躍走出戶外，多多交流互動，維持健康生活。

    主持人幽默地宣導淨零生活，長輩們獲益良多。（記者洪臣宏攝）

    主持人幽默地宣導淨零生活，長輩們獲益良多。（記者洪臣宏攝）

    仁武區各界響應「樂齡愛淨零」活動。（記者洪臣宏攝）

    仁武區各界響應「樂齡愛淨零」活動。（記者洪臣宏攝）

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