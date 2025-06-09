苗縣府表揚閱讀磐石獎績優團體及個人 鍾東錦勉學生勤於閱讀

苗栗縣立大同高中學生，在苗栗縣政府表揚閱讀磐石獎績優團體及個人典禮中，演出動感舞蹈。（記者張勳騰攝）

2025/06/09 16:20

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府今（9）日表揚今年度「教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選」獲獎單位，其中苗栗縣立大同高中、后庄國小分別獲國中及國小組閱讀磐石學校獎；南埔國小校長林緯志、通霄國小老師莊維展、竹南國中老師陳明義及竹南國小老師董維喬分別獲閱讀推手個人獎；分別由縣長鍾東錦頒獎表掦；鍾東錦期勉學生們勤於閱讀，透過閱讀來強化學生閱讀素養，激發潛能，培育具備思辨力與解決問題能力。

教育部獎勵國民中小學推動閱讀，此次評選中，大同高中（國中部）與后庄國小分別以「大開閱讀 同遊世界」及「漫步后庄，走進悅讀的幸福時光」獲得閱讀磐石學校獎，由教育部頒發獎金各20萬元，苗栗縣政府再加碼獎勵金5萬元；此外，南埔國小校長林緯志、通霄國小老師莊維展、竹南國中老師陳明義及竹南國小老師董維喬共1位校長、3位教師獲「閱讀推手個人獎」，由教育部頒發獎金各3千元，縣府頒發禮券各3千元及記功2次。

請繼續往下閱讀...

鍾東錦指出，閱讀不僅提升學習力，更培養思辨能力，並期盼孩子們迎接快樂的暑假，同時保持閱讀習慣，讓學習不中斷，也期許大家養成良好的閱讀與運動習慣，促進身心健康。苗栗縣政府將持續推動多元及扎實的閱讀教育，強化學生的思辨能力與終身學習素養，打造具啟發性的閱讀環境，提升學生競爭力。

苗栗縣后庄國小學生，在苗栗縣政府表揚閱讀磐石獎績優團體及個人典禮中，表演舞蹈，博得滿堂彩。（記者張勳騰攝）

苗栗縣立大同高中教學團隊，獲閱讀磐石獎績優學校殊榮，由縣長鍾東錦（左4）等人頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

苗栗縣后庄國小教學團隊，獲閱讀磐石獎績優學校殊榮，由縣長鍾東錦（前左4）等人頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府表揚閱讀磐石獎績優團體及個人。（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法