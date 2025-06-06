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    午後雷陣雨持續到下週二 今年首颱恐沿東部外海北上

    未來降雨預測。（氣象署提供）

    未來降雨預測。（氣象署提供）

    2025/06/06 18:34

    〔記者吳亮儀／台北報導〕全台各地午後雷陣雨的天氣持續到下週二！中央氣象署預報，目前在菲律賓的熱帶擾動很可能在下週一（9日）變成熱帶性低氣壓，甚至不排除增強為颱風，下週三晚上起最接近台灣，目前大多數預報沿著東部外海北上，影響全台天氣。

    氣象署預報員黃恩鴻表示，明天起到下週一的天氣都非常類似，各地為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，但在下週二到下週三白天環境就逐漸轉變，白天東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨的天氣。

    「目前在菲律賓的熱帶擾動很可能會在下週一有明顯發展，變成今年第一個熱帶性低氣壓（TD），甚至增強為颱風」，黃恩鴻表示，這個大低壓帶會在下週三晚上到下週四最靠近台灣，北部和東半部轉為有局部短暫陣雨的天氣，不過目前預報仍有很大不確定性。

    黃恩鴻表示，目前從大部分的預報看起來，這個低壓系統會沿著台灣東部海面北上，但也是有一些預報顯示會往西走，最後到南海。他強調，現在講各種走向或是對台灣的影響都太早了，至少得等到這個熱帶擾動增強為熱帶性低氣壓之後，整體走向才會比較明顯。

    氣象署今天也發布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測未來第1週（6月7日~6月13日）期初到期中各地多雲到晴，午後有局部短暫陣雨或雷雨，期末有受熱帶擾動影響的可能，但預報不確定性大。第2週（6月14日~6月20日）受西南季風影響，南部有較大雨勢發生的機率，其他地區午後有局部降雨。

    目前菲律賓附近有熱帶擾動，有可能增強為今年第一個熱帶性低氣壓，且不排除增強為颱風。（氣象署提供）

    目前菲律賓附近有熱帶擾動，有可能增強為今年第一個熱帶性低氣壓，且不排除增強為颱風。（氣象署提供）

    未來溫度預測。（氣象署提供）

    未來溫度預測。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

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