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    週六下午出門帶傘！慎防午後雷雨 北部、山區局部大雨

    週六多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，下午出門建議攜帶雨具備用。（資料照）

    週六多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，下午出門建議攜帶雨具備用。（資料照）

    2025/06/06 21:39

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週六（7日）各地高溫普遍31到33度；明天清晨到上午中南部局部有陣雨出現機率，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，尤其北部地區及其他山區對流發展旺盛，有局部大雨發生機率，外出建議攜帶雨具備用，留意天氣變化。

    中央氣象署預報，週六環境持續吹偏南到西南風，清晨到上午中南部局部有陣雨出現的機率，其他地區為多雲到晴，感受高溫悶熱，午後留意各地有局部短暫雷陣雨，尤其北部地區及其他山區對流發展旺盛，有局部大雨發生的機率，且易有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風，下午外出注意天氣變化，攜帶雨具備用。

    氣象署也提醒，週六入夜起金門、馬祖易有低雲或霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

    溫度方面，週六各地高溫普遍為31到33度，南部近山區溫度會再更高一些，沒下雨時感受悶熱，戶外活動請做好防曬，多補充水分，到於低溫普遍為25到27度。離島澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，澎湖27到30度，金門25到30度，馬祖24到28度。

    天氣風險公司提醒，週末整體仍為午後雷雨主導的天氣型態，白天易有午後局部大雷雨，山區雨勢較大，平地以中北部及東部影響明顯，特別是大台北；入夜後對流減弱，但中南部沿海清晨仍可能局部降雨。氣溫方面，高溫普遍達32到34度，濕度高、悶熱，外出須注意防曬與午後天氣變化。

    紫外線方面，週六台東縣、澎湖縣、連江縣為「危險級」，其餘縣市皆為「過量級」。

    空氣品質方面，週六環境風場為偏南風到西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；晚起金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    溫度方面，週六各地高溫普遍為31到33度，到於低溫普遍為25到27度。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，週六各地高溫普遍為31到33度，到於低溫普遍為25到27度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週六台東縣、澎湖縣、連江縣為「危險級」，其餘縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週六台東縣、澎湖縣、連江縣為「危險級」，其餘縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週六竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週六竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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