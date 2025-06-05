走國道3號注意！通霄到苑裡段今晚全線封閉 提前改道

高速公路局建議南下改道路線。（高速公路局提供）

2025/06/05 17:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕配合台電新桃供電區營運處辦理「161kV通霄~房裡線#9~#10區間複合光纖地線（OPGW）復舊工程」，國道3號通霄交流道（143K+800）至苑裡交流道（156K+800）路段主線南、北雙向全車道今（5）日晚間11點到明天清晨5點管制封閉，高速公路局提醒用路人改道行駛。

高速公路局建議改道路線，南下長途可經由新竹系統交流道轉國道1號續行南下；南下短途可由通霄交流道下，接通霄鎮烏梅路，轉外環道路，轉通霄鎮中山路，接苑裡鎮介壽路，轉中山路，轉140縣道，上苑裡交流道。

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北上長途可經由彰化系統交流道轉國道1號續行北上；北上短途可由苑裡交流道下，接140縣道，轉苑裡鎮中山路，轉介壽路，轉通霄鎮中山路，轉外環道路，轉通霄鎮烏眉路，再上通霄交流道。

高公局提醒用路人，行經施工交通管制區域，請依指示牌面及施工導引牌面行駛，遵守管制人員導引及減速慢行，以確保行車安全。請隨時注意國道路上資訊可變標誌顯示訊息，可撥1968路況查詢專線及收聽警察廣播電臺，或上高速公路局全球資訊網掌握最新施工路況。

高速公路局建議北上改道路線。（高速公路局提供）

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