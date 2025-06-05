為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    走國道3號注意！通霄到苑裡段今晚全線封閉 提前改道

    高速公路局建議南下改道路線。（高速公路局提供）

    高速公路局建議南下改道路線。（高速公路局提供）

    2025/06/05 17:23

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕配合台電新桃供電區營運處辦理「161kV通霄~房裡線#9~#10區間複合光纖地線（OPGW）復舊工程」，國道3號通霄交流道（143K+800）至苑裡交流道（156K+800）路段主線南、北雙向全車道今（5）日晚間11點到明天清晨5點管制封閉，高速公路局提醒用路人改道行駛。

    高速公路局建議改道路線，南下長途可經由新竹系統交流道轉國道1號續行南下；南下短途可由通霄交流道下，接通霄鎮烏梅路，轉外環道路，轉通霄鎮中山路，接苑裡鎮介壽路，轉中山路，轉140縣道，上苑裡交流道。

    北上長途可經由彰化系統交流道轉國道1號續行北上；北上短途可由苑裡交流道下，接140縣道，轉苑裡鎮中山路，轉介壽路，轉通霄鎮中山路，轉外環道路，轉通霄鎮烏眉路，再上通霄交流道。

    高公局提醒用路人，行經施工交通管制區域，請依指示牌面及施工導引牌面行駛，遵守管制人員導引及減速慢行，以確保行車安全。請隨時注意國道路上資訊可變標誌顯示訊息，可撥1968路況查詢專線及收聽警察廣播電臺，或上高速公路局全球資訊網掌握最新施工路況。

    高速公路局建議北上改道路線。（高速公路局提供）

    高速公路局建議北上改道路線。（高速公路局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播