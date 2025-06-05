首座循環再設計中心開幕 塑膠、鳳梨葉變身紡織品

環境部啟動全台首座「循環再設計中心」，打造資源整合與創新加值的實驗基地。（記者吳柏軒攝）

2025/06/05 17:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕環境部啟動全台首座「循環再設計中心」，打造資源整合與創新加值的實驗基地，預計目標要孵化10家新創公司；今開幕暨展覽鎖定紡織業，將塑膠瓶、農業不要的鳳梨葉等廢棄物轉化為紗線，製成衣物、鞋帽、包包等，輔仁大學、實踐大學等師生也打造「一塊布」剪裁，減少設計浪費，邁向永續時尚。

彭啓明表示，循環經濟是另一新興產業，更強調源頭，把廢棄物變成新產品，藉由循環再設計中心成立，讓年輕新創有聚落、達產品宣傳，並與各行各業交流，將提供新創孵育；資源循環署長賴瑩瑩表示，中心目標孵化10家新創公司，也已齊聚40家企業，陸續展示各家再利用設計，如今日先由紡織業打頭陣，推動全循環的綠色設計。

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輔仁大學織品服裝學系系主任陳華珠表示，從設計角度出發，師生研究將一整塊布「零廢棄」，剪裁成一件外套，拆解又能還原成一塊布，有別過去服裝設計隨心所欲的使用布料，學生也從綠色設計之中學習，在有限空間刺激下放大創意、達更大突破。

優織隆公司執行副總謝煥麒表示，公司將鳳梨採收之後不要的鳳梨葉回收，再製成紗線，與其他紡織原料混合，鳳梨紗線占比最高可達40％，製成帽子、毛巾、襪子等，具有自然的抗菌除臭效果，碳排放僅棉花的1半、亞麻的10分之1，產品且埋在土裡2到3年就全分解，但因鳳梨纖維較粗糙，無法全部取代紡織原料，目前取纖維設備放在屏東縣九如鄉農會。

循環署指出，循環再設計中心結合「8＋N資源循環聯盟」亮點產業，今年將陸續辦理紡織、塑膠、無機質與營建、電子等4大循環主題輪展活動，今日首場紡織循環，是配合歐盟2022年提出的「2030永續與循環紡織策略」，要求生產者導入紡織品綠色設計，並肩負回收及再利用責任，台灣也將紡織列為淨零轉型關鍵戰略，減少紡織廢棄物對環境的衝擊。

循環再設計中心展示紡織業綠色設計能量，將廢塑膠、回收衣物，重新製成紡紗原料，完成「紡織到紡織」循環。（記者吳柏軒攝）

業者將農業不要的鳳梨葉回收，製成線材（中），後續可再混合其他紡織原料，製成襪子、帽子、毛巾等，達到循環再利用價值。（記者吳柏軒攝）

紡織業利用再生原料，製成各種商品，響應循環再利用理念。（記者吳柏軒攝）

服裝設計系師生透過綠色設計，減少剪裁浪費，達永續時尚精神。（記者吳柏軒攝）

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