為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「三眼潮佛」現身台中！彩色墨鏡巧妙加持 網：比日本的還潮

    台中北區寶覺寺的彌勒大佛。（民眾提供）

    台中北區寶覺寺的彌勒大佛。（民眾提供）

    2025/06/05 00:43

    〔記者許國楨／台中報導〕台中北區寶覺寺的彌勒佛近日意外爆紅，被網友封為「全台最潮大佛」，原來有民眾在端午節前往寶覺寺祭祖時，經過健行路與金龍街口的紅綠燈路口，抬頭一看，發現大佛的臉部正好被交通號誌完美「加持」，形成獨特的「三眼彩色墨鏡」造型，照片上傳社群後，瞬間掀起熱議。

    有趣的是，這尊彌勒佛因為角度剛好，仿佛戴上了紅、黃、綠三色的潮流墨鏡，潮味爆棚，網友紛紛留言笑說：「這是全台最潮大佛！」、「佛祖開啟時尚新篇章！」、「那個上揚的嘴角也太可愛了吧！」還有人直呼：「這比日本的潮佛還潮，根本台版嘻哈佛！」、「剛好三色，根本佛界交通大使！」。

    「我每天經過都沒發現可以這樣拍，沒想到一個角度就能這麼潮！」有網友表示自己天天經過健行路都視而不見，現在突然發現「潮佛」就在眼前，直呼不可思議。也有網友笑說：「這是佛祖保佑你一路綠燈通行的意思吧！」、「這個造型真的太魔性了，佛祖都變嘻哈了！」

    有民眾甚至指出，彌勒佛高達七層樓，平時已經很壯觀，配上三色墨鏡瞬間變成潮佛界的巨星。如今「台版潮佛」成為朝聖新景點，吸引許多人專程來打卡，笑稱「潮到連佛祖都笑了」。

    事實上，日本愛知縣的布袋大佛在2017年也曾因為平交道號誌巧妙地擋在佛祖臉前，形成墨鏡潮佛而爆紅。而如今台中寶覺禪寺的彌勒佛，不用特地跑去日本就能感受同款時尚潮感，簡直是佛界的IG打卡聖地。

    大佛臉部正好被交通號誌完美「加持」，形成獨特的「三眼彩色墨鏡」造型。（警方提供）

    大佛臉部正好被交通號誌完美「加持」，形成獨特的「三眼彩色墨鏡」造型。（警方提供）

    彌勒佛仿佛戴上了紅、黃、綠三色的潮流墨鏡，潮味爆棚。（警方提供）

    彌勒佛仿佛戴上了紅、黃、綠三色的潮流墨鏡，潮味爆棚。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播