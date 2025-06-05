「三眼潮佛」現身台中！彩色墨鏡巧妙加持 網：比日本的還潮

台中北區寶覺寺的彌勒大佛。（民眾提供）

2025/06/05 00:43

〔記者許國楨／台中報導〕台中北區寶覺寺的彌勒佛近日意外爆紅，被網友封為「全台最潮大佛」，原來有民眾在端午節前往寶覺寺祭祖時，經過健行路與金龍街口的紅綠燈路口，抬頭一看，發現大佛的臉部正好被交通號誌完美「加持」，形成獨特的「三眼彩色墨鏡」造型，照片上傳社群後，瞬間掀起熱議。

有趣的是，這尊彌勒佛因為角度剛好，仿佛戴上了紅、黃、綠三色的潮流墨鏡，潮味爆棚，網友紛紛留言笑說：「這是全台最潮大佛！」、「佛祖開啟時尚新篇章！」、「那個上揚的嘴角也太可愛了吧！」還有人直呼：「這比日本的潮佛還潮，根本台版嘻哈佛！」、「剛好三色，根本佛界交通大使！」。

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「我每天經過都沒發現可以這樣拍，沒想到一個角度就能這麼潮！」有網友表示自己天天經過健行路都視而不見，現在突然發現「潮佛」就在眼前，直呼不可思議。也有網友笑說：「這是佛祖保佑你一路綠燈通行的意思吧！」、「這個造型真的太魔性了，佛祖都變嘻哈了！」

有民眾甚至指出，彌勒佛高達七層樓，平時已經很壯觀，配上三色墨鏡瞬間變成潮佛界的巨星。如今「台版潮佛」成為朝聖新景點，吸引許多人專程來打卡，笑稱「潮到連佛祖都笑了」。

事實上，日本愛知縣的布袋大佛在2017年也曾因為平交道號誌巧妙地擋在佛祖臉前，形成墨鏡潮佛而爆紅。而如今台中寶覺禪寺的彌勒佛，不用特地跑去日本就能感受同款時尚潮感，簡直是佛界的IG打卡聖地。

大佛臉部正好被交通號誌完美「加持」，形成獨特的「三眼彩色墨鏡」造型。（警方提供）

彌勒佛仿佛戴上了紅、黃、綠三色的潮流墨鏡，潮味爆棚。（警方提供）

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