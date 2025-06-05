錯過恐無下次！一生必去非洲「怪物河流」泛舟開團 1原因激流將消失

小飛和團隊決定再開1團到尚比西河展開12天的「奇幻旅程」，除了體驗超刺激泛舟行程，還可以欣賞非洲峽谷壯闊景觀。（圖翻攝自小飛臉書）

2025/06/05 00:58

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕來自美國北卡羅萊納州的冒險YouTuber「Xiaofe小飛」（Asher Leiss），1年多前開團到非洲體驗尚比西河（Zambezi River）泛舟，超豐富且刺激的行程獲得不錯迴響，如今小飛和團隊決定再開1團，到尚比西河展開12天「奇幻旅程」，更直言這次錯過恐怕就沒有下次！

尚比西河是非洲第四長的河流，也是從非洲大陸流入印度洋的最長河流。據小飛介紹，尚比西河以泛舟和橡皮艇而聞名，可以說是「泛舟人」必去的河流，但這條河流堪稱怪物級，水量是大峽谷科羅拉多河（Colorado River）的3倍，激流最高可達5級，相當刺激。

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小飛和團隊決定再開1團到尚比西河，展開12天11夜的瘋狂之旅，行程包括近距離感受世界奇景維多利亞瀑布（Victoria Falls）的壯闊震撼、挑戰世界級激流、遊河探險觀賞國家公園內的野生動物、欣賞壯麗自然景觀、參觀當地部落體驗非洲文化與生活方式等等，將此視為人生夢想清單的人別錯過，不然可能沒有下一次，因為當地政府未來計畫在百米高的維多利瀑布上蓋水壩，蓋完以後下游的水量將不復存在，再無泛舟該有的刺激感。

據悉，這場特殊的旅遊行程，一位成人要價13萬2000元，預計12月9日出發。小飛也提醒，「這不是一趟家庭旅遊，這是一次狂野的冒險，峽谷裡不會有網路、真正的床或淋浴：維多利亞瀑布以下140公里沒有公路，我們帶來的所有東西都需要裝在橡皮艇，還需要搭建自己的帳篷，我們非常歡迎激流獨木舟玩家！一起來實現所有激流玩家的夢想及願望。」

這趟行程的嚮導團隊除了小飛，還有超過35年經驗的泛舟嚮導Rocky Contos、2023年中華民國激流泛舟協會創辦人雅祺。

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