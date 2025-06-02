數萬人朝聖！ 建中蔣公銅像化身「露比醬」 網神回「陸逼蔣」笑翻！

建中今年畢業季，蔣公銅像被Kuso成「露比醬」。（圖翻攝自Threads）

2025/06/02 18:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕最近大家都被「露比醬～嗨！（ ルビィちゃん～はーい！）」洗腦了嗎？這句充滿甜膩感的可愛歌詞來自日本知名動漫《Love Live！學園偶像計畫》限定組合「AiScReam」推出的單曲「愛♡スクリ～ム！」，不只在各大社群爆紅，還在日本、南韓、台灣、馬來西亞等地衝上Spotify熱門榜，還有不少知名藝人爭相翻唱、翻跳！而現在正值畢業季，台北市立建國中學的學生過去每屆畢業典禮都會發揮創意改造校內蔣公銅像，今年扮裝主題就是「露比醬」，蔣公超反差扮相今天在網上曝光，笑翻數萬人。

《Love Live！》現實世界限定組合「AiScReam」，由動漫中3個不同偶像團體的成員組成，分別是「Aqours」的黑澤露比（聲優：降幡愛）、「虹咲同好會」的上原步夢（聲優：大西亞玖璃）、以及「Liella!」的若菜四季（聲優：大熊和奏），今年1月以單曲「愛♡スクリ～ム！」正式出道。而這首歌之所以爆紅，是3位高顏值聲優今年2月在橫濱亞洲巡演現場，用可愛聲線搭配充滿甜膩感的歌詞、洗腦旋律和俏皮舞蹈，瞬時在社群掀起瘋傳和模仿、二創熱潮。

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而過去總是會在畢業季Kuso蔣公銅像的建中學生，今年的扮裝主題就是爆紅的「露比醬」。今天有網友在Threads上分享照片，可以看到建中蔣公被穿上與降幡愛cosplay「露比醬」表演服相似的白色洋裝，並戴上雙馬尾假髮，超反差扮相曝光吸引數萬人朝聖，「露比醬變『露比蔣』」、「看完以後我覺得建中這尊可以留，好瘋好愛！」、「露比蔣～嗨！妳最喜歡什麼？比起反攻大陸，我更喜歡你」、「建中的蔣公會不會很期待自己被拆掉的那天」、「這才是正確破除威權的方式」、「去蔣化不是自由民主，幫蔣打扮才是」。

還有鄉民神回「被中國逼來台灣，算不算一種『陸逼蔣』？」，笑翻不少網友，「今日最好笑留言就頒給你了」、「如果是在以前這是侮辱國家元首，也就是所謂的：辱彼蔣」、「我通常覺得諧音梗很無聊，但這個陸逼蔣實在是要給滿分」、「你們這種天才的腦子到底要去哪裡買？愛死這梗」、「神留言無誤」、「這種諧音梗都要逼自己跪著看，才對得起發文者」、「好強，幾乎可以刻在墓誌銘了」。

建中今年畢業季，蔣公銅像被Kuso成「露比醬」。（圖翻攝自Threads）

《Love Live！》限定組合「AiScReam」成員「露比醬」（降幡愛）。（圖翻攝自「LoveLive!-FAN ACCOUNT」YT）

鄉民神回「被中國逼來台灣，算不算一種『陸逼蔣』？」，笑翻不少網友。（圖翻攝自Threads）

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