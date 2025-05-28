北迴線東小清水溪橋完工！明起列車恢復雙線行車

東小清水溪橋（和仁=崇德間）改建工程完工，北迴線列車恢復雙線行車。圖為崇德車站以北路段。（記者吳亮儀攝）

2025/05/28 18:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（28日）晚間宣布，北迴線東小清水溪橋（和仁=崇德間）改建工程順利完工，北迴線列車恢復雙線行車，自明天（29日）起恢復行駛班次。

台鐵北迴線花蓮大、小清水溪橋和崇德路段，不時因地震、大雨造成土石流沖壞設施。去年七月凱米颱風襲台，小清水溪橋西正線被土石流沖斷，台鐵公司緊急重建，直到去年12月底才恢復通車，但因之前重建的西正線較高，因此為安全起見，也決定將東正線橋樑拉高，因此在四月啟動改建，如今完工。

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29日起恢復班次如下：

一、恢復逢週五行駛加班車6列次（223、237、427、436、250、405次）。

二、恢復逢週六行駛加班車5列次（202、436、418、405、427次）。

三、恢復逢週日行駛加班車10列次（223、250、234、233、237、418、436、405、427、443次）。

四、恢復區間（快）車行駛區間：

（一）4006次（桃園=花蓮）。

（二）4030次（樹林=花蓮）。

（三）4021次（花蓮=樹林）。

（四）4033次（花蓮=宜蘭）。

（五）4552次（和平=玉里）。

五、相關列車時刻調整共27列次（對號10列次；非對號17列次），相關列車車次、時刻，可參閱台鐵公司官網（http://www.railway.gov.tw）及各車站公告。

東小清水溪橋（和仁=崇德間）改建工程完工，北迴線列車恢復雙線行車。圖為小清水溪橋改建工程。（記者吳亮儀攝）

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