中捷延伸彰化改走中山路 設4站預留轉乘彰化輕軌

台中捷運延伸彰化路線調整後，在彰化市內原3站變成4站。（圖台中捷運局提供）

2025/05/28 18:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕台中市捷運工程局今天在彰化市舉辦公聽會，公布中捷綠線延伸彰化將由原先的金馬路線，改為台一線中山路方案，站點數也由原本3站增為4站，全長約4公里。捷運局強調，新增車站是為了預留與彰化輕軌轉乘空間，並擴大服務彰化市區。

公聽會於彰化縣立圖書館演講廳舉行，根據工程顧問公司簡報，中捷綠線延伸案包含往北的大坑段與往南的彰化段（含台中烏日），全線共設8站，採高架設計。大坑段長2.481公里設2站、彰化段（烏日）3.144公里設2站、彰化段（彰化）4.313公里設4站，全線總長約9.94公里。

請繼續往下閱讀...

考量地區發展與減少徵收民地風險，綜合規劃調整部分路線，其中延伸彰化段（涵蓋台中烏日與彰化市）自南向北經過烏日高鐵特區、成功嶺，穿越烏溪進入彰化市。烏日段的G18、G19a站位置也將調整，以避開住宅區並預留彈性發展空間。原本經烏日榮泉路，現改為中山路3段，再沿環河路穿越烏溪，在金馬東路與彰興路口設置G19a站；接著沿金馬東路到中山路3段路口設G20站，進入彰化市區，經中山路與彰南路口，在台化廠區大門前設置G20a站，作為未來轉乘彰化輕軌的節點；最後路線繞入台化廠區內，於緊鄰台鐵位置設置G21站。因此，站點從原3站增為4站。

與會的彰化市長林世賢、縣議員吳韋達、陳銌銌、楊子賢、黃柏瑜、莊陞漢等民代，皆關注路線調整後涉及的彰化市東區擴大都市計畫、台化廠區再發展等議題，並對路線進入交通複雜的中山路、施工期間可能造成嚴重交通衝擊等表達關切，尤其台化廠區路線恐「一刀切」區域土地，是否已獲得台化同意也成焦點。民代更質疑這條捷運已喊了15年，至今仍停留在紙上規劃，擔心通車遙遙無期。

對此，台中捷運工程局總工程司黃國書回應表示，考量未來完工後的自償率，也是這次路線調整的關鍵。中捷綠線延伸段預計今年底完成綜合規劃報告，明年將送交通部審議，同時進行環評與都市計畫變更，並積極與交通部溝通。若順利通過行政院核定，後續進展將會加速，預估9年內完工，前4年進行設計、用地取得與都市計畫變更，後5年進入施工階段。

彰化縣政府建設處長陳昌茂指出，彰東擴大都市計畫與捷運計畫密切關聯，捷運通過後將讓該計畫更具可行性。台化方面基本上同意捷運穿越其用地，但要求都市計畫中的土地使用規劃需完整呈現。

台中捷運局在彰化市舉辦中捷綠線延伸彰化段公聽會。（記者張聰秋攝）

台中捷運延伸彰化改走彰化市區，由中山路進入台化廠區再銜接台鐵。（圖台中捷運局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法