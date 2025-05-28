「高雄夏祭新鮮市」拍賣水果精品 旗山香蕉25盒拍出最高價4.6萬

「高雄夏祭新鮮市」拍賣水果精品，旗山香蕉拔得頭籌，25盒拍出最高價4.6萬元。（記者陳文嬋攝）

2025/05/28 14:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「高雄夏祭新鮮市」今熱鬧登場，副市長李懷仁今化身拍賣官，百件農產品搶標踴躍，以旗山香蕉25盒價值16250元拍出4.6萬元高價最受矚目，拚過當季最搶手的大樹玉荷包荔枝25盒拍賣3.6萬元，場面熱鬧滾滾。

高雄好山好水、物產豐饒多元，農業局今舉辦「高雄夏祭新鮮市」，攜手各區農會整合行銷農產，將由大樹鳳荔季5月30至31日打頭陣，6月28至29日六龜金煌芒果季、8月大崗山龍眼蜂蜜文化節、9月旗山香蕉文化節接力。

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今以水果藝術品拍賣會為主軸，由副市長李懷仁化身拍賣官、女星張家瑋擔任藝術品鑑定師，現場拍賣玉荷包荔枝、六龜金煌芒果、大崗山評鑑龍眼蜂蜜、旗山香蕉等4大農產，大樹、六龜、岡山、旗山農會總幹事親自介紹在地農產特色。

總計百件農產品參與競標，現場民眾喊價搶標踴躍，尤其旗山香蕉多人搶標，25盒價值16250元，拍出4.6萬元高價，大崗山評鑑龍眼蜂蜜25瓶價值2萬元，同樣拍出4.6萬元並列，比當季最搶手的玉荷包荔枝25盒3.6萬元價格更好；農業局也攜手多家高雄綠色友善餐廳，以高雄水果推出夏季限定特色料理。

農糧署南區分署長賴明陽表示，他是高雄子弟，在地農產好滋味他都知道，正值夏季水果盛產，他肯定市府設計創意行銷農產活動，讓消費者認識高雄優質水果一棒接一棒，品嘗高雄水果搭配蜂蜜，把握食當季、享在地，健康又美味。

副市長李懷仁指出，高雄農產不只是單純農產品，更是飲食上藝術品，附加價值更高，他更以當季玉荷包荔枝為例，今年大家搶不到貨，可見高雄農產品受歡迎，要搶要快，太晚沒貨。

農業局攜手高雄綠色友善餐廳推出夏季限定特色料理，「Newly歐陸餐廳」5月30至6月30日推出香蕉龍眼磅蛋糕與金煌芒果布拉塔起司、「迪立印度蔬食料理」繽紛蔬果咖哩與香料椰香水果脆球，預約品嘗高雄水果與印度料理結合獨特風味、「帕莎蒂娜烘焙坊」冬青鳳梨酥與大樹金鑽17號鳳梨酥上市，「果然匯」香蕉椰奶巧克力披薩6月夢時代店限定主打，也有現切高雄時令鮮果，歡迎民眾嘗鮮。

「高雄夏祭新鮮市」今熱鬧登場。（記者陳文嬋攝）

「高雄夏祭新鮮市」拍賣水果精品，旗山香蕉拔得頭籌，25盒拍出最高價4.6萬元。（記者陳文嬋攝）

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