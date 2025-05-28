教育部修「攜手機到校」管理草案 學團提4訴求

教育部近期預告修正「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則草案」，台灣青年民主協會等數個學生團體召開記者會提出，應推動行動載具分級管理，依照不同階段採取對應措施等四大訴求。（記者王藝菘攝）

2025/05/28 12:43

〔記者林哲遠／台北報導〕教育部近期預告修正「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則草案」，首度在行動載具全國性規範中納入學生參與制度並提出分級管理原則。台灣青年民主協會等數個學生團體召開記者會提出四大訴求，並期待這次草案不只是寫進學生參與，而是真正打開公共討論的大門，讓學生在參與中學習民主、在實踐中學習自律。

台灣青年民主協會、台灣一滴優教育協會、高雄學生民主聯盟、雙北高中職學生權益陣線、師大附中學生會與建國中學學生代表提出四大訴求，一、推動行動載具分級管理，依照不同階段採取對應措施；二、高中職應考量校園條件差異，保留彈性調整空間，回歸各校自主管理；三、各校研議管理原則時，應確保學生代表占至少三分之一，共同參與規劃與討論；四、教育部應制定具彈性的行動載具管理指引，作為各校制度設計參考依據。

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台灣青年民主協會理事長楊姿潁指出，草案雖然在制度上寫入學生參與與分級管理，但目前對學生參與的形式與實質權責仍缺乏具體規範，恐導致實務上流於形式。她也分享，青民協與其他團體進行的全國連署已回收有效樣本2381份，其中77.75%為高中職學生，顯示多數學生普遍關注此議題。

台灣一滴優教育協會常務理事洪振翔強調，教育部應主動徵詢學生意見，並在條文中明確區分不同數位載具的管理方式，以避免學校恣意擴張管控，呼籲教育部應考量課綱下學生對手機的學習需求，在學校導入「數位公民教育」與「自律訓練」等課程。

高雄學生民主聯盟理事長萬儀梵則指出，教育部僅於北部辦理實體公聽會，忽略中南部學生參與門檻，呼籲設置交通補助或開設線上參與機制，真正落實全國學生的意見表達權。

雙北高中職學生權益陣線理事劉珈沛分享，身為高三生，親眼目睹3C產品為學習帶來便利與挑戰，認為教育應是教導如何與科技共處，而非一味禁止，呼籲教育部明訂保管規範，避免集中管理引發責任不清、師生衝突等問題。

師大附中學生會學權組長周品妍提及，此次修法過程中並無國教階段學生參與，違背兒少表意權精神。她認為新版規則應由三分之一以上學生參與討論形成，並強調「納管不是解方，自律才是關鍵」。

建國中學學生曾敬堯也補充，統一保管制度可能對行政人員造成負擔，甚至引發學生間的糾紛，建議教育部明確禁止由學生擔任管理責任。同時，他也呼籲教育部應更積極推動資訊素養與媒體識讀課程，正面因應數位時代帶來的教育挑戰。

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