亞洲最大郵輪泊靠基隆港 600秒煙火秀吸萬人欣賞

亞洲最大郵輪「地中海榮耀號」，搭載4020名旅客來台一日快閃遊玩北台灣，基隆港西岸虎仔山今晚斥資施放璀璨煙火600秒，照亮基隆港東、西兩岸夜空，港邊及東岸高架橋大塞車，萬人爭睹。（記者俞肇福攝）

2025/05/23 22:07

〔記者俞肇福／基隆報導〕日本Japanet集團包下亞洲最大郵輪「地中海榮耀號」，搭載4020名旅客來台一日快閃，而今晚8點，基隆港西岸虎仔山上空輪番施放煙火，時間長達600秒，照亮基隆港東、西兩岸夜空，煙火秀消息兩週來在網路瘋傳，今晚7點過後，東岸廣場、東岸高架橋湧入大批人車，粗估超過萬人欣賞煙火秀。

基隆市文化觀光局與基隆港務分公司及旅行社規劃友善旅遊服務與深度文化走讀行程，展現城市熱情與文化底蘊；另外，基隆港西岸碼頭倉庫舉辦「基隆特色商品展銷市集」，邀請多家在地優質業者進駐，展現地方特色。

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「地中海榮耀號」郵輪今天清晨6點15分駛入基隆港靠泊東二碼頭，它總噸位達17萬2000噸，樓高19層，共有2217間艙房，可搭載5686人，被譽為「海上移動城堡」。

基隆港務分公司指出，「地中海榮耀號」今天從日本石垣島駛離，清晨6點15分靠泊基隆港，表定晚間8點30分離開基隆港，晚間駛往日本鹿兒島，展開旅程。

基隆港600秒煙火秀萬人爭睹。（記者俞肇福攝）

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