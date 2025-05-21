在桃機走入幾米繪本！超療癒打卡新亮點「旅人廣場」休憩區啟用

幾米「旅人廣場」休憩區今天在桃園國際機場第一航廈3樓出境大廳南側正式亮相，以幾米繪本《向左走．向右走》為靈感，將原有休憩區重新打造為一處充滿故事氛圍的藝術空間。（記者朱沛雄攝）

2025/05/21 20:05

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園國際機場第一航廈再添療癒系打卡新亮點！幾米「旅人廣場」休憩區今天在第一航廈3樓出境大廳南側正式亮相。新東陽首度與幾米團隊合作，以幾米繪本《向左走．向右走》為靈感，將休憩區重新打造為充滿故事氛圍的藝術空間，讓旅客彷彿走進繪本之中，在繁忙的旅程中感受到幾米筆觸的溫暖。

新東陽說，空間裝置以「相信．相遇」為主題，重現書中男女主角歷經多次錯身，終於在水池前相遇的片段。經典場景的重現，搭配水池與天鵝、城市意象結構與巨型毛毛兔，為空間增添活潑與純真的氣息，營造出令人放鬆的氛圍。

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新東陽下午為幾米「旅人廣場」舉行啟用儀式，新東陽總經理麥升陽、機場公司副總經理李俊德、孫宏彬、余崇立等貴賓出席。新東陽總經理麥升陽說，1979年桃園機場第一航廈啟用的時候新東陽就展店，一路走來40多個年頭，留給旅人很多不同的回憶。機場是一個旅程的起點，也是故事的開始，他自己在1980年移民美國，當時每個人出國都還有花圈，所以記憶非常深刻，當初拍攝的照片也還保留著。

桃園機場公司副總李俊德說，機場是文化的延伸，台灣本土的文化應該以桃園機場為跳板宣傳出去行銷全世界，希望未來在全世界都知道台灣有個叫幾米的繪本作家，還有叫做毛毛兔的繪本角色。

幾米「旅人廣場」休憩區位於桃園國際機場第一航廈3樓出境大廳南側。（記者朱沛雄攝）

幾米「旅人廣場」休憩區位於桃園國際機場第一航廈3樓出境大廳南側，讓旅客彷彿走進繪本之中。（記者朱沛雄攝）

桃園國際機場公司副總經理李俊德（右三）、墨策國際股份有限公司總經理李雨珊（左三）、新東陽總經理麥升陽（左四）等人為旅人廣場揭幕。（記者朱沛雄攝）

幾米「旅人廣場」休憩區今天在桃園國際機場第一航廈3樓出境大廳南側舉行啟用儀式。（記者朱沛雄攝）

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