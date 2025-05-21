全台1年50億支寶特瓶 首支rPET茶飲「瓶到瓶」循環再利用

主婦聯盟透過合作社，推出首支rPET瓶裝茶飲，使用的再生塑料達30％，符合食品級標準，盼完成回收「瓶到瓶」的封閉式循環，達到更加永續。（記者吳柏軒攝）

2025/05/21 11:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕國人愛喝飲料，全台灣1年使用約50億支寶特瓶，但回收後僅降級再利用，最終還是掩埋走向產品墳墓，在資源永續循環概念下，主婦聯盟今（21日）首推rPET茶飲，再生塑料含量達30％，實現「瓶到瓶」的封閉式資源循環，呼籲環境部加速法規腳步，減少新塑膠原料使用。

主婦聯盟董事長林玉珮表示，全國1年使用逾50億支寶特瓶，回收率達9成5，但卻只有降級使用，拿去做紡織、建材等，最終產品走向墳墓廢棄，因此希望建立「瓶到瓶」的封閉式循環，更直言：「台灣技術不缺」，缺的是明確政策與進程。

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主婦聯盟旗下則有生活消費合作社，以民間較小的經濟規模，與塑膠工業中心合作，打造出首支食品容器級再生塑料rPET的瓶裝茶飲，占比達30％，較法規鼓勵的25％還高。

合作社理事主席彭桂枝估算，成本較新料增加3成約1元，但透過綠色設計、自我品牌降3分之2成本，剩下自我吸收，且合作社生產量比不上大品牌都能做到，相信其他大品牌也能發揮企業影響力。

環境部長彭啓明也與會表示，餐桌上可以決定地球很多事情，但國人慣性大，要改變可以但不能干擾生活，政府鼓勵綠色容器優惠費率，使用再生塑料的占比在今年是設定25％，2030年才30％，樂見民間腳步更快，預計6月初預告資源循環推動法，推動台灣落地生態系。

衛福部食藥署技正周珮如則說，已跟上國際腳步，訂有食品容器級rPET的明確檢驗標準，把關製程等，包含回收端必須是「食品容器具」，參雜率不得超過5％，並要求業者測試挑戰，如民眾可能將喝完的飲料容器拿去裝汽油、裝洗髮精等，也參考歐美測試殘留風險，要求安全性評估報告等，也呼籲未來食品標籤兼容綠色設計。

主婦聯盟推出首支rPET瓶裝茶飲，回收的再生塑料占比達30％，料源來自食品容器，減塑也顧食安，並透過綠色設計降低成本，相信其他大品牌也能辦到。（記者吳柏軒攝）

環境部長彭啓明（中）也現身主婦聯盟力挺循環瓶器，呼籲國人習慣改變，大家一起努力做減塑、永續、環保。左為主婦聯盟董事長林玉珮、右為主婦聯盟合作社理事主席彭桂枝。（記者吳柏軒攝）

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