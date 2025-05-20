這款水蜜桃來自神仙住的地方 高市府：會力推

高市府、會攜手促銷那瑪夏水蜜桃，議會今、明兩天在員工餐廳舉辦水蜜桃販售。（記者王榮祥攝）

2025/05/20 16:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕這款水蜜桃來自神仙住的地方!為支持在地原鄉農業，高雄市議長康裕成、市長陳其邁，今偕同陳幸富、高忠德、陳善慧、張漢忠、劉德林、黃秋媖等多位議員及市府首長，共同在市議會推銷盛產中的那瑪夏水蜜桃，並在議會員工餐廳公開販售。

議會說明，這次推廣會自5月19日起一連2天，於高市議會員工餐廳設置販售專區，由那瑪夏區農會與在地果農提供當日現採、品質上乘的水蜜桃，首日即吸引市府同仁與議會員工踴躍選購，場面熱絡。

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康裕成表示，那瑪夏水蜜桃因地處高山、氣候冷涼，日夜溫差大，果肉細緻、甜度高，是高雄原鄉極具代表性的農產品之一，值得推廣提升在地農業價值，也讓更多市民認識原鄉的豐饒物產；議會員工笑說，這款水蜜桃來自神仙住的地方（那瑪夏），味道應該很甜美。

今天參與的議員們也表達對農民辛勞的支持，並肯定此次推廣活動是協助農產多元曝光、連結市場的重要一步；展售活動限5月19日至20日兩天，議會歡迎大家把握機會，至市議會員工餐廳選購鮮甜多汁、香氣迷人的那瑪夏水蜜桃，以實際行動支持原鄉農民與高雄優質農業。

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