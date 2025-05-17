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    世壯運「奇蹟」？網幫一袋白米戴大會智慧錶...竟顯示血氧值正常

    今日有網友PO文貼出照片，只見他用一包裝滿白米的塑膠手套戴上該智慧手錶，結果血氧值99%表示一切正常。（擷取自靠北世壯運）

    今日有網友PO文貼出照片，只見他用一包裝滿白米的塑膠手套戴上該智慧手錶，結果血氧值99%表示一切正常。（擷取自靠北世壯運）

    2025/05/17 14:04

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕雙北世壯運今（17）日起登場，近日卻接連出包。其中，大會送給選手大禮包中的智慧手錶爭議不斷，今日有網友PO文貼出照片，只見他用一包裝滿白米的塑膠手套戴上該智慧手錶，結果血氧值99%表示一切正常，讓他忍不住苦中作樂問：「這算是一種米血嗎？」讓不少網友看了笑瘋。

    民進黨北市議員許淑華先前爆料，世壯運送給選手大禮包中的智慧手錶，拆開一看竟是中國製造晶片。而該錶的爭議還不僅於此，還有選手抱怨手錶難用，還有人表示幫錶充了8個小時，顯示蓄電率90%，以為沒充飽再接上去充電，瞬間變成100%，拿下來又變成90%，讓他莫名其妙；民進黨台北市議員林亮君今再爆，世壯運的智慧手錶計時5分鐘竟然會快10秒。

    另外，還有網友在「靠北世壯運」PO照，只見他將一只塑膠手套灌滿白米，然後戴上智慧手錶，結果有測血氧功能的手錶竟然顯示這袋米的血氧值99%，屬於正常範圍。據健康資訊，血氧是指血液中氧氣的濃度，用百分比表示，正常值約在95到100%。血氧濃度是反映呼吸系統和循環系統功能的重要指標，若血氧濃度低於90%，則被視為低氧血症，需及時就醫。

    網友測出結果後，忍不住調侃：「測試血氧功能正常，這算是一種米血嗎？」另外，他還在留言區附上測試影片，證明所言非虛。而網友也紛紛留言表示：「這種有問題的東西還發給選手，還有不同國家的選手，真的很丟臉」、「這是中國醫學奇蹟還是科技奇蹟」、「這個米一定也有心跳！！趕快再試一下！！」、「那素食者能吃這袋米嗎？」、「素食人士以後不能吃米了」、「敲碗綁在萬巒豬腳上測試」。

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