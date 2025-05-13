女子急診慘遭台大醫性侵 邱泰源：研議狼醫查詢平台

衛福部長邱泰源今（13）日出席「衛生福利部防疫中心新建工程」動土典禮後受訪。（記者張嘉明攝）

2025/05/13 16:33

〔記者林惠琴／台北報導〕台大醫院2021年發生黃姓婦產科住院醫急診值勤，藉口要做性反應測試，性侵急診女子，女子不甘受辱提告，一審判決黃有期徒刑3年。對此，衛福部長邱泰源今（13日）出席防疫中心興建工程開工動土時表示，發生事情的醫師已經沒有在台大醫院看診，也會研議狼醫查詢平台，提供民眾自保參考。

原本任職於台大醫院婦產科的多名醫師接連傳出性侵、性騷等事件，醫改會執行長林雅惠再次呼籲衛福部盡快成立狼醫查詢平台，本來懲戒、判決確定的醫師名單就可以公開，提供民眾查詢醫師有無紀律處分紀錄，強化自主把關，呼籲應公布平台研擬進度，並強化醫院內控機制，尤其對於涉及隱私部位的科別，更不應該輕輕放下，性暴力零容忍才能保障安心就醫。

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邱泰源指出，所有發生事情的醫師，都已經沒有在台大醫院看診，對於狼醫查詢平台也一直在研議中，非常重視這個議題，但牽涉到地方職權、中央職責，會妥善把整個可能發生的狀況做處理，若能夠有預防未來再發生的設計，當然是最好的。

另外，衛福部次長林靜儀也說明，有關前台大醫院婦產科住院醫師性侵判決確定案，依照醫師法第25條第2款「利用業務機會之犯罪行為，經判刑確定」，應「由醫師公會或主管機關移付懲戒」；依醫師懲戒辦法第2條第1項，醫師懲戒委員會由直轄市、縣（市）主管機關設置之。醫事司將發文請地方衛生局啟動醫師懲戒委員會。

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