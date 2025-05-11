屏東雙腳陸上行舟競賽5/24登場 即起報名

屏東市去年舉辦陸上行舟競賽，參賽者用雙腳划龍舟，刺激又有趣。（資料照）

2025/05/11 09:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市公所去年（2024年）舉辦「同舟琪聚慶端午」活動，參賽者用雙腳划龍舟，新奇有趣，因此紛紛敲碗許願，希望市公所再度舉辦陸上行舟，屏東市公所宣布，將再度於本月（5月）24日下午3點半在屏東市千禧公園舉辦陸上龍舟競賽，即日起受理報名。

屏東市公所表示，今年「龍舟競陸，琪開得勝」活動，由市公所提供充氣龍舟，進行陸上划龍舟競賽，邀請民眾、學校或機關，5人一組、男女混合組隊參加，分齡競賽、同樂較勁。

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組別分為國小三年級至六年級的「糯米萌芽組」；國中一年級至三年級的「龍舟少俠組」；高中一年級至三年級的「赤膽壯年組」；18歲至44歲的「競速猛將組」；45歲至64歲「錦繡五彩組」；65歲以上長青勇者「福滿艾香組」等6大參賽組別。競賽獎金分別為每組冠軍獎金6000元、亞軍獎金4500元、季軍獎金3000元、第4名獎金2500元、第5名獎金2000元，且為鼓勵民眾參賽，所有參賽者均可獲參加獎1份。

屏東市長周佳琪表示，農曆5月5日端午節和春節、中秋節並列為台灣最重要的3個節慶，端午節的由來，可追溯為驅邪避惡，以求身心的平安。民間習俗除了包粽、立蛋、掛香包，更少不了象徵團結合作精神的划龍舟活動，市公所於端午節前夕舉辦「龍舟競陸，琪開得勝」活動，期盼藉由好玩的趣味競賽，鼓勵市民走出戶外，共渡端午佳節。

今年活動精彩，除緊張刺激的陸上行舟競賽，還有開場表演節目、市集攤位等，市公所歡迎民眾共襄盛舉，全家大小一起來千禧公園逗熱鬧。「龍舟競陸，琪開得勝」即日起受理報名，相關活動訊息可上屏東縣屏東市公所FB。

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