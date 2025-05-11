為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏東雙腳陸上行舟競賽5/24登場 即起報名

    屏東市去年舉辦陸上行舟競賽，參賽者用雙腳划龍舟，刺激又有趣。（資料照）

    屏東市去年舉辦陸上行舟競賽，參賽者用雙腳划龍舟，刺激又有趣。（資料照）

    2025/05/11 09:54

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市公所去年（2024年）舉辦「同舟琪聚慶端午」活動，參賽者用雙腳划龍舟，新奇有趣，因此紛紛敲碗許願，希望市公所再度舉辦陸上行舟，屏東市公所宣布，將再度於本月（5月）24日下午3點半在屏東市千禧公園舉辦陸上龍舟競賽，即日起受理報名。

    屏東市公所表示，今年「龍舟競陸，琪開得勝」活動，由市公所提供充氣龍舟，進行陸上划龍舟競賽，邀請民眾、學校或機關，5人一組、男女混合組隊參加，分齡競賽、同樂較勁。

    組別分為國小三年級至六年級的「糯米萌芽組」；國中一年級至三年級的「龍舟少俠組」；高中一年級至三年級的「赤膽壯年組」；18歲至44歲的「競速猛將組」；45歲至64歲「錦繡五彩組」；65歲以上長青勇者「福滿艾香組」等6大參賽組別。競賽獎金分別為每組冠軍獎金6000元、亞軍獎金4500元、季軍獎金3000元、第4名獎金2500元、第5名獎金2000元，且為鼓勵民眾參賽，所有參賽者均可獲參加獎1份。

    屏東市長周佳琪表示，農曆5月5日端午節和春節、中秋節並列為台灣最重要的3個節慶，端午節的由來，可追溯為驅邪避惡，以求身心的平安。民間習俗除了包粽、立蛋、掛香包，更少不了象徵團結合作精神的划龍舟活動，市公所於端午節前夕舉辦「龍舟競陸，琪開得勝」活動，期盼藉由好玩的趣味競賽，鼓勵市民走出戶外，共渡端午佳節。

    今年活動精彩，除緊張刺激的陸上行舟競賽，還有開場表演節目、市集攤位等，市公所歡迎民眾共襄盛舉，全家大小一起來千禧公園逗熱鬧。「龍舟競陸，琪開得勝」即日起受理報名，相關活動訊息可上屏東縣屏東市公所FB。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播