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    高鐵屏東特區二號道路拓寬公聽會 地方盼台鐵高架化

    高鐵屏東特區二號道路拓寬第二次公聽會，說明情況。（記者葉永騫攝）

    高鐵屏東特區二號道路拓寬第二次公聽會，說明情況。（記者葉永騫攝）

    2025/05/05 18:06

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府今天舉行高鐵屏東特區二號道路拓寬工程第2次公聽會，地方民眾建議台鐵現有的鐵路高架化，一併解決排水及道路拓寬問題，縣府表示，目前台鐵及高鐵相關計畫路線規劃還沒有定案，將會把地方意見送交台鐵公司參考。

    高鐵屏東特區二號道路拓寬工程北起屏東市堤防路與屏42線路口、南接台1線，道路預計拓寬為40米，地方民眾認為，高鐵屏東特區未來有國際棒球場、科學園區、屏科實小，人車將大量增加，建議道路拓寬到60米，縣府則考量土地徵收等問題，表明無法再更寬，強調目前該道路為20米寬的雙線道，計畫拓寬一倍到40米，符合需求。

    屏東市長安里長王基地等地方人士認為，高鐵屏東特區完成後，對外的交通量大，仍希望道路應該拓寬到60米，才能有利於未來國道及快速道路延伸到屏東特區的空間，並且反映台鐵現有的鐵路沒有高架化，不但影響地區排水，也讓地方的交通發展也受到限制。

    縣府表示，拓寬工程及寬度已考量了當地的交通和道路連接問題，而台鐵的鐵路高架化，由於目前台鐵及高鐵的路線未定，無法了解整體的設計規畫，將把地方的意見轉送台鐵公司納入規畫參考。

    高鐵屏東特區二號道路拓寬現場圖。（記者葉永騫攝）

    高鐵屏東特區二號道路拓寬現場圖。（記者葉永騫攝）

    台鐵現有鐵路沒有高架化，道路被限高、交通受限。（記者葉永騫攝）

    台鐵現有鐵路沒有高架化，道路被限高、交通受限。（記者葉永騫攝）

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