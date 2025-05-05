高鐵延伸宜蘭環評》民團質疑7大缺失 民代爭取交通建設

高鐵延伸宜蘭案今天舉行環評。（資料照，記者吳亮儀攝）

2025/05/05 12:12

相關新聞請見：

高鐵延伸宜蘭環評》鐵道局：可解決東部運輸一票難求

〔記者楊媛婷／台北報導〕環境部今（5日）舉行高鐵延伸宜蘭環評；民間團體、前交通部長賀陳旦認為高鐵延伸宜蘭計畫存在可行性研究過少、高鐵只比台鐵快5分鐘經費暴增2300億7大項重大缺失；民進黨立委陳俊宇以及多名在地議員、鄉長等率百名以上鄉親支持高鐵東延，認為宜蘭人也有爭取建設的權利。

請繼續往下閱讀...

針對高鐵東延案，正反雙方在環評舉行前各自舉行記者會先行交鋒，反對方「公民幫推」、「守護宜蘭工作坊」、「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」與賀陳旦等在環境部前舉行記者會指出，高鐵東延計畫存在7大重大缺失。

民團認為7大缺失包含可行性研究只有17頁，缺乏完整評估，違反「前瞻條例」；只用4個月時間研究，將10年直鐵方案變高鐵，認為有違重大建設評估常理；還有缺乏客觀系統技術評估，認為根本是拿專業當背書；以及高鐵只比台鐵快5分鐘，經費卻暴增2300億元；整體效益近8成來自私人利益，批不具公共性；程序粗糙、忽視在地民意；沿線區域聚落經濟發展效益未納入評估方案等，認為交通部要重啟高鐵東延宜蘭評估作業，重啟完整可行性與替代方案評估，也認為環境部在評估報告出爐前要暫停環評程序，也認為監察院應該要立刻介入調查。

賀陳旦進一步指出，整個計畫案都是程序不正義，只是為了想要做，才補上可行性評估，甚至高鐵延伸到宜蘭只跟鄉親做過兩次說明，更忽略台鐵成立公司後可以穩定提供通勤上學運輸服務的角色，他認為台鐵公司化已經1週年，但現在很多政策如高鐵東延卻是要陸續將台鐵的生命線斬斷，勢必會讓台鐵大量流失乘客，也認為高鐵雖然短時間速度優於台鐵，但還要考量轉乘時間，高鐵服務民眾旅客的速度不一定會優於台鐵。

陳俊宇與多位宜蘭議員、鄉長等也同步率多民宜蘭當地鄉親舉行記者會支持高鐵東延宜蘭案，表示宜蘭當地多年缺乏交通建設，在地鄉親期盼多年，才終於讓高鐵延伸宜蘭成為可能，將可達成台灣6小時生活圈，讓更多青年願意留在宜蘭發展，直指陳抗的民團根本很多不是在地宜蘭人，不能代表宜蘭當地鄉親發聲。

高鐵延伸宜蘭案今天環評，民進黨宜蘭縣黨部發動到環境部外「讚聲」，爭取讓高鐵延伸到東部。（記者羅沛德攝）

民進黨宜蘭縣黨部5日於環境部環評會議前舉辦「宜蘭人為高鐵延伸東部讚聲記者會」，凝聚地方共識，向中央發聲。 （記者羅沛德攝）

多個民間團體列舉「高鐵延伸宜蘭」計畫七項重大缺失，前交通部長賀陳旦（中）批評，整個計畫案都是程序不正義，只是為了想要做。 （記者羅沛德攝）

「公民幫推」、「守護宜蘭工作坊」、「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」等民間團體5日於環境部環評會議前召開記者會，質疑「高鐵延伸宜蘭」計畫存在七項重大缺失。 （記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法