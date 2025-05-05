高鐵延伸宜蘭環評》鐵道局：可解決東部運輸一票難求

環境部今（5日）審查高鐵延伸宜蘭環評案，開發單位交通部鐵道局指出將解決當地鐵路運輸一票難求問題，經民調，當地居民79.6%支持。（資料照，記者吳亮儀攝）

2025/05/05 12:18

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高鐵延伸宜蘭環評》民團質疑7大缺失 民代爭取交通建設

〔記者楊媛婷／台北報導〕環境部今（5日）審查高鐵延伸宜蘭環評案，開發單位交通部鐵道局指出將解決當地鐵路運輸一票難求問題，經民調，當地居民79.6%支持高鐵延伸宜蘭，支持的原因主要是交通會更加便利、提升宜蘭地區旅運服務；至於不支持的原因，則是認為不需高鐵，還有擔憂破壞景觀生態等。

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環境部今天上午9時30分舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議，交通部鐵道局提出的環評報告指出，高鐵延伸宜蘭的路線規劃起點銜接既有高鐵南港站的地下月台，沿線經南港、汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入宜蘭，預計於宜蘭縣府東南側設站，並會再往南設置1座維修機廠，全長約60.6公里，未來台北到宜蘭路程將從現行的65分鐘縮短為20分。

該環評報告也有針對計畫沿線經過的行政區進行面對面訪問、共回收有效問卷8百份，該民調顯示當地居民79.6%支持高鐵延伸宜蘭，認為將讓當地交通更加便利，也會提升宜蘭地區旅運服務。

對外界認為為何不執行北宜直鐵新線，而改執行北宜高鐵，交通部鐵道局局長楊正君說明指出，北宜直鐵仍需要於樹林發車，在樹林段到七堵段等高峰瓶頸路段，每小時單向只能最多開10列次列車，並且現實上台北都會區沒有擴充鐵道運輸的可能，因此若在現行鐵路運輸基礎上，台鐵難以大幅提升開往東部的服務，但若是高鐵可延伸到宜蘭，則可突破樹林七堵段的容量瓶頸限制，也可與台鐵有效分工。

環評報告書也指出，高鐵延伸宜蘭後，則可有助解決東部鐵路一票難求的難題，並減緩國5壅塞情況，還可帶動整體軌道旅次量，未來高鐵東延宜蘭線開始營運後，將可為高鐵帶來每年25.1億元營收，至於台鐵票收可能每年會減少2.1億元，但僅占台鐵年度票收的1.2%，若若以整體高鐵與台鐵軌道運輸來看，每年會增加23億元的營收，每日可達到5.1萬人旅次。

高鐵東延宜蘭一案受社會關注，環境部於會前比照之前「協和電廠更新改建計畫」環評案（四接環評），訂定進場發言人數上限為30人，因登記人數高達34人，後來經協調改為25人發言。

環境部5日舉行高鐵延伸宜蘭案二階環評初審，交通部政務次長伍勝園（右）、交通部鐵道局局長楊正君（左）與會發表意見。（記者羅沛德攝）

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