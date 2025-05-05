梅雨季首道鋒面明報到！ 中部以北防雷雨等劇烈天氣

明起梅雨季第一道鋒面通過，中部以北慎防劇烈天氣發生。（資料照）

2025/05/05 10:03

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（5日）晨各地區平地最低氣溫約在19至22度之間，今各地多雲時啨，白天偏熱，明（6日）起梅雨季第一道鋒面通過，中部以北慎防劇烈天氣發生，週六（10日）另一鋒面再南下，北台有陣雨或雷雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（各地多雲時啨，白天偏熱，南部、東南部有36度以上高溫；午後山區偶有局部短暫降雨的機率。各地區氣溫為：北部20至33度、中部22至34度、南部22至36度、東部19至36度。

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明、週三（7日）梅雨季首波鋒面通過，轉有局部陣雨或雷雨，氣溫稍降，中部以北慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣。週四、五（8、9日）鋒面逐漸北移，各地轉多雲時啨，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

週六、下週日（11日）另一鋒面再南下（右圖），轉有陣雨或雷雨，氣溫降、北台轉涼，慎防劇烈天氣；下週一至週三（12至14日）鋒面已在巴士海峽，各地轉多雲時啨，白天偏熱，南台灣水氣多，午後偶有局部短暫降雨的機率。不過各國模式期末模擬，不盡相同、有不確定性，需持續觀察。

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