為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    梅雨季首道鋒面明報到！ 中部以北防雷雨等劇烈天氣

    明起梅雨季第一道鋒面通過，中部以北慎防劇烈天氣發生。（資料照）

    明起梅雨季第一道鋒面通過，中部以北慎防劇烈天氣發生。（資料照）

    2025/05/05 10:03

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（5日）晨各地區平地最低氣溫約在19至22度之間，今各地多雲時啨，白天偏熱，明（6日）起梅雨季第一道鋒面通過，中部以北慎防劇烈天氣發生，週六（10日）另一鋒面再南下，北台有陣雨或雷雨。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（各地多雲時啨，白天偏熱，南部、東南部有36度以上高溫；午後山區偶有局部短暫降雨的機率。各地區氣溫為：北部20至33度、中部22至34度、南部22至36度、東部19至36度。

    明、週三（7日）梅雨季首波鋒面通過，轉有局部陣雨或雷雨，氣溫稍降，中部以北慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣。週四、五（8、9日）鋒面逐漸北移，各地轉多雲時啨，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

    週六、下週日（11日）另一鋒面再南下（右圖），轉有陣雨或雷雨，氣溫降、北台轉涼，慎防劇烈天氣；下週一至週三（12至14日）鋒面已在巴士海峽，各地轉多雲時啨，白天偏熱，南台灣水氣多，午後偶有局部短暫降雨的機率。不過各國模式期末模擬，不盡相同、有不確定性，需持續觀察。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播