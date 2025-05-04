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    桃園市人口看漲拉高就學壓力 下學年37國中小總量管制

    八德區仁德國小預計14學年度招生。（資料照，記者謝武雄攝）

    八德區仁德國小預計14學年度招生。（資料照，記者謝武雄攝）

    2025/05/04 12:46

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕少子化浪潮下，許多學校面臨減班，桃園市卻因人口持續移入，尤其是新興重劃區，就學需求有增無減；教育局表示，下（114）學年度國小總量管制達23校、國中14校，八德、蘆竹、觀音等區陸續有新設學校、增建校舍規劃，盼舒緩就學壓力。

    桃園市議員呂林小鳳表示，以八德區為例，近年人口增加快速，八德國中114學年度新生將比今年增加7班，預估115學年度再增加6班、116學年度8班、117學年度9班，4個學年度累計至少增加30個班，目前大成國中受限於校園腹地已採總量管制，只能先將專科教室改為一般教室，八德國中也面臨總量管制問題，另1所是永豐高中國中部，要求教育局應及早採取因應措施、及早規劃增班及擴建校舍。

    桃園市教育局長劉仲成表示，為分擔八德區就學壓力，新設仁德國小預計114學年度起招生國小新生3班，國中新生人數則有2058人，3校總計將增加11班，因應增班將於教師甄選提報缺額，以遴聘新進教師，雖然就學人口續增，但出生率仍是下降，教育局持續觀察就學數增減情形並因應。

    此外，議員魏筠、彭俊豪、錢龍、吳進昌也指出，中壢區青埔、蘆竹區大竹、觀音區草漯等地就學壓力也大，教育局應加速新設或增建校舍進度，教育局表示，青埔第2所國中已擇定文小4用地變更為文中用地，預計明年4月完成變更程序，將於114學年度成立籌備處，並以18到24班量體規劃興建，115到116學年度完成規劃設計後施工，預計119學年度招生。

    大竹國小則透過民眾申辦容積移轉作業取得擴建校地，校地約0.6公頃，尚有0.2公頃未取得，預估今年底可全部取得，並規劃增建教室，考量大竹地區公共設施及社福需求，一併將托育中心、幼兒園及地下停車場納入規劃；大竹國中校舍最大可容納數為41班，113學年度及114學年度因龍年7年級新生有稍微增長情形，但115學年度至118學年學生人數呈持平現象，評估近5年教室尚可容納。

    至於草漯國小正在進行校舍工程，完工後可紓解就學問題，考量當地為開發新市鎮，已於草漯地區學校用地文小3及工業區內58地號進行新設校先期評估，評估報告將於今年6月完成。

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