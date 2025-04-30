屏東勞動節盛事「我們生活節」今起連5天 明晚上演「鐵獅玉玲瓏」

屏東縣中藥服務人員職業工會鄭為駿（左）獲選全國模範勞工，今天接受屏東縣長周春米（右）頒獎表揚。（屏東縣政府提供）

2025/04/30 21:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣年度勞動盛事「我們生活節」今天（30日）傍晚開跑，展開連續5天的精彩活動，首日以戶外奧斯卡等級舞台的模範勞工表揚大會及感恩市集揭開序幕，勞工們帶著親朋好友同樂，氣氛溫馨歡樂。

今年模範勞工表揚場地首度移至戶外，共表揚111名的模範勞工，包括全國模範勞工1名、縣模範勞工67名、身心障礙模範勞工13名、優秀移工24名及優秀移工雇主6名，接受屏東縣長周春米頒獎表揚。

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周春米說，百工百業裡如果沒有勞工努力的付出，整個工廠、公司乃至社會就會沒辦法順利運轉，全縣約有1萬7千多名移工朋友，感謝勞工朋友們不分國籍為屏東這塊土地奉獻，也感謝事業單位打造友善的職場環境。

周春米說，「我們生活節」要向在屏東這塊土地付出的勞工致敬，不僅串聯百家店家推出勞工專屬優惠，還規劃系列活動包含百工職人影像展、工安小達人體驗營、我們移家人電影野餐日，「鐵獅玉玲瓏」更從明天（5月1日）、後天（2日）連兩天在屏東體育館及萬丹果菜市場，帶來兩場戶外劇場演出，以幽默詼諧的方式詮釋勞動尊嚴與職場安全重要性。

獲選全國模範勞工的鄭為駿今年33歲，外公是中醫師，從小在中藥房長大，畢業後在航空業工作一年多，回到屏東繼承家業服務近8年，因登門的大多是老人家，他會耐心地與長輩溝通，除具備中藥專業知識外，更以親切態度為客人解決疑難雜症。

獲選全國模範移工的那里，個性溫和有禮貌，工作態度認眞，負責掌管漁船大小事宜，是船長不可多得的好幫手。模範勞工何佳雨，在孝愛仁愛之家服務近10年，她是來自菲律賓的新住民，同時也是泰武鄉的媳婦，耳濡目染下漸漸學會聽與說排灣族語，不僅以自身照服員的經驗幫助新進同仁，在機構裡遇到有原民身分的長輩，也能用族語與個案溝通。

表揚典禮中首度曝光「百工職人影像展」的片段影片，勞青處說，縣府以影像捕捉專業職人的工作身影，將每位模範勞工的感人故事規劃為「百工職人影像展」，將於5月2日起於屏東數位青創中心展出。更多資訊及「114年度屏東縣模範勞工暨優秀移工及雇主獲選名單」及勞工專屬優惠活動資訊，可至屏縣府勞動暨青年發展處官方網站或活動官網查詢。

屏東縣政府在五一勞動節前夕舉辦表揚大會，揭開一連5天的「我們生活節」勞動節盛典。（屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米與模範勞工自拍。（屏東縣政府提供）

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