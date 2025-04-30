台中清潔隊裝備被踢爆劣質中國貨混台製 再爆環保局帶頭換包裝「洗產地」

台中清潔隊裝備用劣質中國貨混台製被踢爆，民進黨議會黨團今爆環保局竟換包裝「洗產地」強力譴責官方無公信力。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/30 11:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市環保局去年採購清潔隊員反光背心、雨衣、雨鞋等裝備，今年1月被爆以中國劣質品充台灣製品，當時環保局長陳宏益稱是「原產地國別有文書作業疏失」，不料，事過3個月，今又被舉報該批劣質品竟未驗退，環保局竟大剌剌拿沒有標示的透明塑膠袋換包裝「洗產地」，台中市議會民進黨團今揭環保局「偷天換日」影片，痛斥離譜行逕讓官方失公信力，要求台中市長盧秀燕為離譜行逕道歉。

環保局去年採購清潔隊裝備，市議員江肇國在今年1月接獲清潔隊員踢爆收到的反光背心、反光帽、雨衣、雨鞋等裝備，有濃重塑膠異味，經查決標公告原產地寫中華民國，進貨卻印製簡體字中國產品，廠商明顯以低價搶標，拿中國劣質品充數。

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當時環保局長陳宏益指原產地國別有文書作業疏失，廠商因逾期交貨及未符合契約規格部分，將依約違約扣款，未來會評估是否以最有利標招標。環保局指出，去年清潔人員反光背心、反光帽、雨衣、雨鞋採購案，預算金額為509萬1975元，總購置3975套，採行公開招標以最低標決標方式辦理。

事過境遷3個月，近日又有人踢爆該批問題裝備未驗退，甚至環保局堂而皇之改用未有產地標示的透明塑膠袋換包裝。

民進黨團總召王立任指出，4月20日接獲清潔隊人員舉報環保局離譜行逕，直接跟環保局調海線區清潔隊監視器影像，結果在海線一處清潔隊4月18日的監器影像中，清楚拍下確有環保局負責招購的勞安科人員直換更包裝「偷天換日」的離譜行徑。

率先踢爆環保局買到劣質中國貨的江肇國痛斥台中市政府毫無良心，自以為風頭過了，把廉價中國貨改個包裝就能蒙混過關，仍企圖讓辛苦的基層清潔隊員穿爛裝備工作，根本是欺騙基層。

王立任也痛斥，環保局明知採購的清潔隊員裝備是品質低劣的中國製產品，竟未驗退，反而選擇要求基層清潔隊員以透明塑膠袋重新包裝，甚至自己帶頭違法，相關行為疑涉嫌違法，市府這種欲蓋彌彰的行為，無視基層清潔隊員的權益，欺騙基層，徹底喪失公信力。

包括王立任及議員張家銨、陳雅惠等人指出，該批裝備採購案的履約期間為去年1月18日至7月18日，新裝備遲未未發出，等到今年1月被踢爆劣質中國貨混充台製品後，才急忙更正原產地，但市府的補救之道竟是將印有簡體字樣的外包裝移除，改用透明塑膠袋充數，「換混不換藥」的作法令人匪夷所思，「這就是盧秀燕對待清潔隊員裝備標準的態度嗎」，市府官方公信力喪失，更令人懷疑是否還有更多被盧市府欲蓋彌張的黑幕存在。

市議員林德宇也強調，絕不容許中華民國台灣政府採購的物品，變成「洗產地」的通道，對於環保局涉違法「洗產地」的作法，是否需檢調介入調查。

台中市民進黨議員共同要求，盧秀燕應親自向市民說明這批劣質裝備的流向，清楚交代誰下令重新包裝，向全體清潔隊員及台中市民公開道歉，市府需要的是誠實負責肯面對的市府，而不是只會隱匿真相、欺騙市民的政府。

台中清潔隊裝備採購1月被爆用劣質中國貨混台製被議員江肇國踢爆。（圖：江肇國提供）

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