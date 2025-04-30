助中國產品換包裝「洗產地」？台中環保局：廠商人手不夠

台中清潔隊裝備採購中國貨，換包裝均簡體中文字。（圖：江肇國提供）

2025/04/30 12:25

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台中清潔隊裝備被踢爆劣質中國貨混台製 再爆環保局帶頭換包裝「洗產地」

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市環保局遭爆去年採購清潔隊員反光背心、雨衣、雨鞋等裝備，疑以中國劣質品混充台灣製造產品，今再被爆環保局拿沒有標示的透明塑膠袋換包裝「洗產地」，環保局緊急澄清強調，該批裝備經送驗除女雨鞋外，其餘均全部符合檢測規格，但因包裝袋是簡體字不符規定，要求廠商更換包裝，「但廠商人力不足，委請同仁協助裝袋，相關人事費用將由廠商支付」。

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台中市議會民進黨團今再踢爆環保局去年辦理清潔人員反光背心、反光帽、雨衣、雨鞋採購案，疑用中國貨混台製後，再被舉發換掉有中國簡體中文標示的包裝，改用沒有標示字樣的透明塑膠袋，疑幫「洗產地」。

環保局表示，招標公告規範有限制投標廠商需為我國廠商，但並未限制所供應貨品原產地，該局去年1月18日決標公告上該採購案得標廠商為我國廠商，提交貨品明明來自中國，卻標示原產地為中華民國，二者明顯不符，坦承作業疏失，已重新修正產地標示為中國。

環保局已將得標廠商所供應中國物品送驗台灣公信力之公正檢測單位，包括台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）及財團法人車輛研究測試中心等，除女雨鞋外其餘均全部符合檢測規格，因驗收中至今尚未給付廠商任何契約款項。

環保局長陳宏益指出，依據契約規範，採購廠商交貨雖可為中國貨，但契約文字應以中文（正體字）為之，貨品標示須是正體中文，廠商交貨卻以非透明塑膠袋包裝，包裝上印製簡體中文標示，已全面回收商品，要求廠商應更新正確的包裝袋，以便清潔人員分辨。

針對「代洗產地」質疑，陳宏益說，廠商後來雖提供透明塑膠袋換包裝，並稱人力不足無法更換包裝，考量迄今尚未能把裝備配發給清潔隊員，考量不能雙方一直僵持不下，且商品沒有問題，才決定先由環保局人力換包裝，盼儘速配發裝備，「相關人事費用將由廠商支付」，更換包裝後的裝備近期會發放給清潔隊員使用。

陳宏益另指出，針對廠商嚴重逾期交貨，以及女雨鞋有不符項目辦理減價收受，環保局將依廠商違約部分精算扣款，後續如有尺寸不符或瑕疵品部分，將嚴格要求廠商全部負責改善完成。

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