六合境8虎首聚「迓虎爺」開斧 喬治&瑪莉6/28合體出巡

喜迎府城建城300年，六合境馬公廟今天舉行茄苳入石柳虎爺公開斧儀式。（記者王姝琇攝）

2025/04/27 12:41

〔記者王姝琇／台南報導〕喜迎府城建城300年，馬公廟今天舉行茄苳入石柳虎爺公開斧儀式，同時宣布於6月28日舉辦「福虎聚六合．府城境民安」活動，首開先例匯集8尊虎爺巡境賜福，屆時開山王廟虎爺公「喬治」與臨水夫人廟江虎婆「瑪莉」首度合體出巡，備受期待。

馬公廟主委陳瑞淇說，府城建城300年取「府城」諧音「福虎」來迓六合境，包括境內馬公廟、大埔福德祠、仁厚境福德祠、油行尾福德爺廟、開山王廟、開基永華宮、清水寺及開基臨水夫人廟等8間廟虎爺來遊城賜福，這也是300年來，六合境福虎首聚遊境意義深遠，另有博福虎活動。

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陳瑞淇表示，當天遶境結束將接著舉辦博福虎活動，特別請台南美展首獎工藝師劉進文製作5尊「茄苳入石柳」虎爺，讓民眾博杯結緣；特別的是，他也將創作一幅匯集8尊虎爺的版畫作品。

劉進文表示，除了博虎爺的虎牌創作之外，更因應此次活動將這8間廟的虎爺做成一幅「茄苳入石柳」版畫作品，屆時也會搭配拓印活動分享給大家。另「迓虎爺」也特別請出近年來新創作品，開山王廟虎爺公「喬治」與臨水夫人媽廟江虎婆「瑪莉」，祂們將首度合體出巡遶境賜福。

六合境馬公廟將於6月28日舉辦「迓虎爺」活動，屆時開山王廟虎爺公「喬治」（見圖），將首度與臨水夫人廟江虎婆「瑪莉」合體出巡。（圖由劉進文提供）

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