高雄直飛馬祖6/6啟航 每週五飛1航班

馬祖藍眼淚。（資料照，圖連江縣政府提供）

2025/04/26 09:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為推動馬祖觀光，連江縣政府攜手高市府及華信航空，共同推動「高雄-馬祖」直飛航線，將於今年6月6日正式啟航！

自6月6日起，華信航空每週五由高雄往返馬祖南竿一航班，班機時間以方便旅客搭乘為考量，AE7925班次11點15分由高雄小港機場起飛、12點55分抵達馬祖南竿機場；回程AE7926班次於下午1點40分由南竿起飛、3點20分抵達高雄。

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高市觀光局長高閔琳指出，在市府推動與連江縣政府全力支持下，高雄小港直飛馬祖南竿的航班，將於6月6日正式啟航，從高雄出發僅需約1小時40、50分鐘，大幅縮短交通時間，免除過往轉乘不便，也提升南部旅客赴馬祖旅遊的意願與便利性；此航線也同時為馬祖居民提供洽公、就醫及旅遊的新選擇，並提升服役官兵返鄉的便利性。

高市府強調，高雄小港國際機場是南台灣重要門戶，近年市府推動亞洲新灣區發展，逐步形成海灣生活圈，結合大型演唱會與多元觀光特色，打造獨特城市魅力。隨著高馬直航啟動，歡迎更多旅客安排從高雄出發前往馬祖的小旅行，同時探索馬祖戰地秘境風光與高雄港海灣魅力。

連江縣政府表示，被CNN列為「世界15大自然奇景」的馬祖藍眼淚，每年3月至9月最佳觀賞期，都吸引許多遊客跳島「追淚」，馬祖藍眼淚大爆發的美景，更吸引來訪遊客人數不斷攀升，本次直飛航線啟動時間精挑細選，就是為了將最美的馬祖帶給南部鄉親，帶領大家一同走入藍色星河的夢幻時刻。

今年度配合交通部觀光署推動「台灣觀光100亮點」，馬祖也推出「藍調時光系列活動」，包含「坤坵許願沙灘圓夢活動」、「坤坵許願沙灘圓夢活動」及「收服鷗霸踩點活動」，遊程體驗豐富，目前端午連假馬祖訂房率已逼近6成，連江縣政府建議南部民眾趁早安排行程規劃。

雙方訂於4月29日上午10點半，於高市府四維行政中心舉行啟航記者會，交通部、連江縣長王忠銘、高雄市長陳其邁及觀光業者、航空公司代表，都將出席見證這一歷史性時刻。

高雄直飛馬祖航線，將於4月29日於高市府舉行啟航記者會。（高市府提供）

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