春天限定美景 宜蘭龜山島百合花群開花迎賓

宜蘭龜山島的原生百合花開花迎賓。（記者江志雄攝）

2025/04/24 13:31

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭龜山島去年10月底遭康芮颱風重創，遊客中心一帶因海水倒灌淹水超過2公尺，土壤浸泡海水後鹽分增加，不利於植物生長，但島上原生百合花絕處逢生展現堅韌生命力，最近陸續綻放白色花朵迎賓，重現龜山島春天限定的美景。

龜山島的台灣百合與鐵砲百合均是島上原生花種，2017年起，觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處每年辦理復育，11月底撒下種子，搭配人工授粉、灑有機肥雙管齊下，如果順利長成，會在隔年4、5月開花，讓登島遊客感受春暖花開的氛圍。

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東北角風管處駐警隊長許源豊說，龜山島的百合花分布在遊客中心前方草地、環湖步道、401步道等處，去年康芮颱風期間，遊客中心一帶淹水最深達220公分，土壤被海水浸泡後連帶影響花況，當地今年百合花數量僅歷年一半，但遍地開花的景致，看起來還是很美。

值得一提是，龜山島上的百合花植株，往年長到30公分以上高度才開花，今年15公分就綻放花朵，是否因為海水浸泡土壤後產生的變化？仍待後續觀察。許源豊預估龜山島百合花花期可望持續到5月中旬，他提醒遊客不要任意攀折花朵，一起維護島上的招牌景致。

東北角風管處長游麗玉說，4、5月份東北季風趨緩，宜蘭外海海象比較穩定，又適逢龜山島百合花盛開，進入登島及賞鯨豚旺季，龜山島去年遭受颱風侵襲，造成不少設施受損，歷經災後復原，島上信仰中心普陀巖及相關設施都已恢復原貌，歡迎大家安排一趟生態旅遊，體驗龜山島之美。

東北角風管處結合旅行社，以龜山島登島、賞鯨豚為主軸，搭配「生態賞螢趣」、「尋味頭城古街風華」，推出套裝行程，詳情可上東北角觀光資訊網查詢。

龜山島目前處處可見盛開的百合花，讓遊客感受春暖花開的氛圍。（記者江志雄攝）

每年4、5月龜山島海域海象穩定，進入登島及賞鯨豚旺季。（記者江志雄攝）

龜山島信仰中心普陀巖歷經災後復原已恢復原貌。（記者江志雄攝）

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