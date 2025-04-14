屬於北港鎮的小過年！ 北港朝天宮迎媽祖16、17日登場

國家重要民俗活動「北港朝天宮迎媽祖」16、17日盛大登場。（資料照，記者李文德攝）

2025/04/14 16:32

〔記者李文德／雲林報導〕國家重要民俗活動「北港朝天宮迎媽祖」4月16、17日（農曆3月19、20日）登場，轎班、陣頭2天進行南北巡，廟方為避免入廟時間延誤，將下午、晚間遶境路線互相對調，且減少炮場設置等。北港警分局也為一年一度盛事日前邀集各炮場、陣頭負責人進行宣導及約制，以維護公共安全秩序，共同為這場年度盛事進行周密規劃。

北港朝天宮農曆3月19、20日固定舉行遶境活動，此時有如北港人的「第二次過年」，北港住家幾乎會設宴請客，熱鬧程度非凡。而今年2月文化部通過「北港進香」為國家重要民俗，讓朝天宮成為全台唯一擁有2項國家重要民俗的保存者。

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北港朝天宮表示，今年遶境隊伍共有29隊民間陣頭、19隊駕前陣頭，一路排開遶境隊伍可望綿延約3公里長，由於近年2天南北巡遶境，因信徒熱烈歡迎，入廟時間延誤甚至到隔天早上才入廟，為避免延誤時間，因此將下午、夜間路線相互對調。

朝天宮表示，除路線調整外，為避免要道壅塞，因此重要路段、學校附近、歷史建築旁等禁止設置炮場，今年總計設置21處，較去年減少7處。另其中的重頭戲「真人藝閣遊行」共有63台藝閣車，創下歷年紀錄。

廟方表示，63輛藝閣車16、17日下午晚間、18至20日晚間遊行，預估總長度上看3公里，到時都會撒糖果、餅乾、文具、小飾品等結緣品讓大家呷平安，但今年禁止參與藝閣者，丟下掃把、畚斗等物品。

為讓遶境事宜順利，北港警分局、消防分隊，邀請超過30名陣頭、炮場申請人，與朝天宮代表召開法令宣導會議。為防範陣頭鬥毆發生，特別與地方各宮廟管理人員、民間團體及地方人士溝通與意見交流，並簽訂「約制書」。

北港警分局表示，活動計將派出警、民力700人次，於活動開始時引導遶境隊伍進行與指揮交通秩序，並分區部署緊急應變小組，防止活動期間內一切違法事件發生。

國家重要民俗活動「北港朝天宮迎媽祖」16、17日盛大登場。（資料照，記者李文德攝）

今年北港朝天宮真人藝閣遊行今年共63輛藝閣車參與，隊伍上看3公里長。（資料照，記者李文德攝）

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