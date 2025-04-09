高市公車「駕駛荒」加薪萬元仍未解 交通局曝原因

六都公車「駕駛荒」未解，薪資提高了仍難止紓解，目前高市公車由830名駕駛長撑住，尚缺170人，缺額達17％。（記者黃良傑攝）

2025/04/09 22:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕六都公車「駕駛荒」未解，薪資提高了仍難止紓解，目前高市公車由830名駕駛長撑住，尚缺170人，缺額達17％，影響部分公車的班距，乘客的搭車品質下降。

TPASS優惠月票推出後，搭公車需求明顯增加，上班上課交通尖峰時間，面對公車增班需求，駕駛長量卻捉襟見肘，公車「駕駛荒」日益嚴重；業者透露，目前高雄市「駕駛荒」約17％，其他五都缺員也普遍在2至3成，亟待解決，中央也研議是否開放僑外生補入缺額。

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高市公車聯管處主委陳可培表示，年輕人不愛「不自由」的工作，長時間開公車被綁住，寧可開貨車、砂石車或跑快送，加上公車服務乘客常遭投訴，動輒遭罰款、處分，開車滿腹委屈無處宣洩。

陳可培指出，各縣市公車業者都面臨「駕駛荒」，除透過優化路線調節人力，也尋求榮民服務處協助，未來若真的開放外籍司機員開公車，文化與語言隔閡可能引發其他問題。

高市公車共7家客運業者營運，駕駛長薪資由基本底薪加出勤時數，再搭配各項獎金組成，每月薪資最高可7至8萬元，加班費則另計，每月平均已增加1萬元薪資，仍然留不住人。

交通局坦承，薪資提高仍未完全解除公車「駕駛荒」，不少大客車駕駛轉向貨運、快送業、砂石車，主因是載貨比載客單純、責任低，不會被客訴。

面對難解的「駕駛荒」，各業者在不違反勞基法前提下，儘量協調駕駛長加班支援，以維持平日班次服務量能，但若遇駕駛長身體不適或臨時性休假，難免開天窗。能不能留住駕駛長，除改變求職者心態，如何提高薪資與改善勞動條件，中央、地方政府必須正視因應。

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