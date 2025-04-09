台南北門三寮灣東隆宮12日公益活動 算命免費

台南北門三寮灣東隆宮為慶祝保生大帝聖誕，將在12日舉辦祝嘏大典和「醫起作公益」活動。（記者楊金城攝）

2025/04/09 19:50

〔記者楊金城／台南報導〕台南北門三寮灣東隆宮為慶祝保生大帝聖誕，將在12日舉辦祝嘏大典和「醫起作公益」活動，並邀請命理、堪輿老師約20位擺攤，民眾算命都免費。

三寮灣東隆宮以3年1科的王船醮聞名，奉祀李府、溫府、吳府、池府千歲和「大道公」保生大帝，香火鼎盛，是當地信仰中心。

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東隆宮為慶祝農曆3月15日保生大帝神誕日，將在國曆4月12日舉辦祝嘏大典，另在廟埕舉辦「醫起作公益」活動，因民間信仰認為李王、吳王擅長擇日、堪輿，保生大帝是醫神，東隆宮總幹事吳崑源今天（9日）說，公益活動推出健康義診、五術易相、調理筯絡、眼睛調理，參加民眾並有健康蔬食養生餐、每人1盒（25個）口罩，全部免費。

五術易相邀請到中華星相易理交流協會、中華堪輿科學驗證學會、台南堪輿文化學會、宜品命學研究院、好命理學會、中國全真道教總會、道家地理師學會等單位現場為民眾占卜、論命，約有20位老師設攤以易經、紫微斗數、卜卦、八字為民眾算命，相當特別。

此外，仁德醫護管理專科學校和中國民間療法推廣協會等提供筋絡和眼睛調理。

而三寮灣東隆宮也將在明年復辦王船醮，上一科王船醮已是2014年舉辦，明年復辦，中間間隔12年4科，東隆宮今年將起造王船。

「醫起作公益」活動提供占卜、論命免費。（三寮灣東隆宮提供）

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