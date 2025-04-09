高雄小一生疑遭老師不當體罰、霸凌 教育局：校安通報查明嚴懲

高雄某國小遭控老師不當體罰、霸凌，教育局主秘歐素雯表示當時已校安通報，將會查明後嚴懲違失。（教育局提供）

2025/04/09 14:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市鳳山區一名家長在臉書「小一聯盟」爆料，控就讀小一的孩子不僅遭老師言語霸凌，甚至有摔書包、抓頭髮、摑掌等不當體罰，教育局獲報進行調查，強調4月8日便掌握相關資訊，依法校安通報並進行查處，待查明事件真實情狀，將追究相關人員有無違失責任。

據了解，該名家長於昨晚在臉書社群發文表示，唸小一的孩子被老師摔書包，搧巴掌！抓頭髮！關座位！言語暴力！種種不當管教造成孩子心理障礙，還控訴老師體罰後，竟還威脅孩子不能回家告訴父母，引發網友撻伐，家長也向市議員陳情。

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針對該起鳳山區某國小教師疑涉不當管教事件，教育局表示，獲報當下即依法查處，強調會確保學生權益，教育局指出，4月8日民眾於社群媒體檢舉小孩遭教師不當對待，導致轉學案，學校於4月8日掌握相關資訊，已立即依法校安通報並依相關規定進行查處，以查明所陳事件真實情狀，並追究相關人員有無違失責任。

學校則回應接獲消息後，立即於當晚進行校安通報，因事件內容仍待釐清，將依據教師法及高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法等相關規定處置，並將於明（10）日召開校事會議，討論事件後續處理，並聘請府級案件來辦理並依「零體罰、零容忍」的立場妥適處置本案事件。

教育局將本案升級為府級調查事件，全程督導學校調查進程，秉持客觀、公正原則查明事實，確保學生權益不受侵害，並視調查結果追究相關人員責任。

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