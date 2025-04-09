浪漫雲林「四月雪」 地方曝最佳賞花時間

古坑鄉荷苞山桐公園2000株油桐花，晚1週進入開花期，現況已開1成，地方預估4月下旬才會盛開。（記者李文德攝）

2025/04/09 14:16

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣古坑鄉荷苞山桐花公園內有2000株油桐花，是國內知名的賞花景點之一。不過今年因天氣寒冷影響，近日才有逐漸開花的現象，與近幾年相較晚一週進入開花期，預估4月下旬才會盛開。縣府、鄉公所4月19、20日將在公園辦「雲林桐花祭」，讓民眾們感受四月雪的魅力。

鄰近公園的谷泉咖啡負責人劉義騰表示，近日桐花公園的油桐花陸續綻放，目前花況開不到1成，但仍吸引不少民眾已趁著天氣正好時，陸陸續續前來賞花、拍照。

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縣府文觀處代理副處長陳世訓指出，這幾年古坑的油桐花大約落在4月初就會明顯開花，不過今年開始連續好幾波的鋒面，讓平均溫度較低，大約延後一週油桐花期才報到，預計4月下旬花況有望開超過5成滿。

文觀處長陳璧君表示，因應花季，4月19、20日將辦雲林桐花祭，此活動已邁入第17年成為雲林古坑一期一會的季節性觀光活動，今年以「雲林古坑-春天的桐話」為主題，藉由「伯公祭儀」宣揚客家人對天地的感謝，同時，與在地觀光結合，享受與咖啡邂逅的浪漫文藝氣息，也讓更多民眾認識古坑的觀光美景。

古坑鄉長林慧如表示，除傳統祭典展現客家的信仰精神，另有「客家獅與大面仔祈福演出」也將登場，更邀請遊客到「荷苞工作站」喝在地咖啡，吃荷苞社區特製的客家麻糬，歡迎民眾走進古坑，享受「四月雪」的浪漫。

古坑鄉荷苞山桐公園2000株油桐花，晚1週進入開花期，現況已開1成，地方預估4月下旬才會盛開。（記者李文德攝）

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