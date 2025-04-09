銀行放款總量管制 北市一海砂屋自主更新碰壁

危老建物自主更新，因銀行放款緊縮，貸款碰壁。（更新會提供）

2025/04/09 11:40

〔記者何玉華／台北報導〕台北市知名豪宅陶朱隱園對面巷弄中，至少40餘年以上的危老建物所有權人200多人，歷經10年推動自主更新，只剩最後一哩路，卻因中央緊縮銀行放款水位，導致原承作的銀行縮手，轉介其他銀行又被迫要以聯貸方式承作，住戶須增加6%的手續費負擔，更新會理事長卓麗美說，希望政府能調整政策，將不動產放款總量管制排除自主都更案，否則不排除發動一人一信給行政院長甚至總統，爭取為更新會主持公道。

卓麗美說，更新基地位於忠孝東路、永吉路間的巷弄，跨過忠孝東路就是富邦銀行、陶朱隱園；更新基地總計153戶、所有權人多達200人，屋齡最少的有40年，另外還有30戶是嚴重的海砂屋。10年前以「自主更新」遞件申請都更，1年半前尋得公股銀行承做土建融資，手續皆已完備，更新重建只剩一哩路，沒想到央行突然實施放款管制，導致公股行庫放棄承作。

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就算更新會後來再以其他銀行接洽，也難以找到可以獨自承作的銀行，都需以聯貸方式承作，住戶須再負擔6%的手續費，且還只是「口頭」保證，因為銀行也說不知道會不會有下一波的融資管制，無異宣告他們的改建之路，遙遙無期。

卓麗美說，政府要抑制房市過熱，炒房、囤房等亂象，固然值得肯定，但應將因海砂屋、房屋漏水、龜裂等結構出現危險隱憂的重建案分開，不能混為一談；強調他們自主都更沒有建商幫忙談，央行現在的做法不僅危害到危險建物重建，更墊高更新會都更成本，希望央行針對貸款類別或個案調整放款政策，將放款管制排除自主更新案。

危老建物自主更新，因銀行放款緊縮，貸款碰壁。（更新會提供）

危老建物自主更新，因銀行放款緊縮，貸款碰壁。（更新會提供）

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