爬南二段卻闖馬博失聯 高雄獨攀男擅改行程 最高罰3000元、停權3年

陳姓男子獨攀南二段，半路卻變更行程擅闖馬博橫斷失聯，花蓮縣消防局派員入山搜救。（花蓮縣消防局提供）

2025/04/08 17:56

〔記者劉濱銓／南投報導〕高雄51歲陳男申請玉山園區南二段獨攀縱走，半途卻擅闖走到馬博橫斷，原定4日下山卻失聯，家屬昨（7日）報案求援，玉管處表示，陳男任意變更行程已違反國家公園法，最高可處3000元罰鍰、停權3年，目前花蓮縣消防局已動員搜救，園區也派員待命，盼儘快有好消息傳出。

玉管處表示，陳男申請獨攀南二段，3月29日從台東入山，預計4月4日從南投下山，陳男在行程前段，有在山區遇到同為獨攀的吳姓山友，2人4月1日同住大水窟山屋，2日分道揚鑣，陳男自此變更路線前往馬博橫斷，7日因沒有照常上班，家屬對外通報求援。

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玉管處說，陳男申請的是南二段路線，但事前卻將腳踏車放在花蓮玉里的中平林道口，再開車從台東上山，研判是早就預計在南二段的中途轉往馬博橫斷，由於登山任意變更行程已違法，最高可處3000元罰鍰與停權3年，山友若要在園區行走類似串接路線，只要申請核准就可上山，切勿任意變更或擅闖未申請路線。

玉管處指出，目前花蓮搜救人員透過手機最後訊號，鎖定陳男位置應在園區外的喀西帕南山至太平谷一帶，現已入山搜救，園區也有派員待命，如有需要就能立即前往馳援，並盼搜救人員能儘速將失聯陳男平安帶下山。

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