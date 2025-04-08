美祭32％關稅 新北農業局：農漁產內銷為主 衝擊不大影響有限

新北市農業局表示，新北市外銷美國農產品數量較少，而且供應內銷市場的茶產品，以中高價位、高品質包種茶為主，類別及品項有所區隔，此波關稅調整對新北農產業預期衝擊有限；示意圖。（資料照）

2025/04/08 16:12

〔記者董冠怡／新北報導〕美國總統川普在台灣時間3日宣布對台進口產品加徵32%關稅，行政院指農業方面蝴蝶蘭、毛豆、茶葉、吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等恐受影響，其中，茶葉品項與新北市較有關聯；市府農業局今表示，新北市外銷美國農產品數量較少，而且供應內銷市場的茶產品，以中高價位、高品質包種茶為主，類別及品項有所區隔，此波關稅調整對新北農產業預期衝擊有限。

農業局指出，市轄茶葉以內銷市場為主，茶農、業者外銷美國的茶產品多為小量為主，過往關稅由出口代理商及消費端吸收，美國關稅提升預估將造成消費價格提升，影響訂購量。現行外銷的紅茶及球形烏龍茶，可能隨外銷成本及售價上漲，導致外銷市場需求減弱，改轉內銷市場。

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市府漁業及漁港事業管理處說明，新北漁船主要從事沿近海漁業，經濟魚種為花腹鯖、白帶魚、鰺科、鎖管及甲殼類（螃蟹）等，總漁獲量約4萬3266公噸、總產值35億8832萬元，另養殖漁業以貢寮區九孔、鮑魚為大宗，年產量約197公噸；五區漁會說，新北漁獲皆以內銷市場為主，美國進口關稅調整對整體漁獲銷售影響不大。

至於影響金額為何？農業局回應，美國這一波調高關稅對於新北農漁產品、產業正面衝擊不大，但仍有可能受到間接影響，實際金額仍待觀察，需視政府與美方對談結果才能評估，同時更關心物價穩定及對民眾的心理衝擊。

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