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    高雄桃源寶山茶園再現熊跡 破壞蜂箱埋頭大啖蜂蜜

    蜂場主人自家監視器拍攝到台灣黑熊入侵茶園蜂箱大啖蜂蜜。（圖由林保署屏東分署提供）

    蜂場主人自家監視器拍攝到台灣黑熊入侵茶園蜂箱大啖蜂蜜。（圖由林保署屏東分署提供）

    2025/04/08 09:42

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高市桃源區寶山一處海拔1342公尺茶園，去年7月首見台灣黑熊蹤跡，上個月該茶園再現熊跡，黑熊破壞蜂箱埋頭大啖蜂蜜。

    林業保育署屏東分署表示，去年7月桃源區寶山該處茶園工寮遭台灣黑熊造訪，取食蜂箱內的蜂蜜，事後雖移除周遭可能吸引黑熊的食物、廚餘，但上個月29日蜂農又發現移至茶園另一端的蜂箱仍遭破壞，查看監視器發現，一頭台灣黑熊埋頭大啖蜂蜜，隨即通報林保署屏東分署。

    屏東分署立即趕往現場勘查，發現共有5個蜂箱被黑熊破壞，蜂箱內的巢片已不見蹤影，由於該茶園已是第2次通報黑熊入侵，依規定無法再領取通報獎勵金，但損失的蜂蜜仍能獲得林保署補償。

    目前蜂場主人已依分署建議，提前採收蜂蜜，並移除蜂箱，避免黑熊持續滋擾，並配合架設自動相機進行監測，以瞭解該區黑熊動態。

    屏東分署提醒民眾，近年黑熊族群逐漸往淺山擴張，如遇黑熊侵擾，請通報林保署24小時專線0800-000-930（您您您救山林），山村居民請完整收納食物、廚餘或蜂箱等，避免黑熊「光顧」。

    山區農民若因防制獸害或原住民傳統狩獵不慎誤捕黑熊，只要立即通報、協助救援就不會被咎責；民眾於野外遭遇黑熊，切記不驚嚇、不打擾，儘速遠離，就能確保人熊和平共處。

    遭黑熊破壞取食的木製蜂箱。（圖由林保署屏東分署提供）

    遭黑熊破壞取食的木製蜂箱。（圖由林保署屏東分署提供）

    遭黑熊破壞取食的水泥製蜂箱。（圖由林保署屏東分署提供）

    遭黑熊破壞取食的水泥製蜂箱。（圖由林保署屏東分署提供）

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