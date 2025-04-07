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    屏東農業大整合 農科、農產園區、農改場串成一條龍

    屏東熱帶農業特色產業園區正在施工，今年廠商開始進駐蓋廠。（記者葉永騫攝）

    屏東熱帶農業特色產業園區正在施工，今年廠商開始進駐蓋廠。（記者葉永騫攝）

    2025/04/07 23:54

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東農業不再只是單純的種植生產區，現在結合屏東農業生物科技園區、屏東熱帶農業特色產業園區、高雄區農業改良場及農民，將農漁作物從生產、加工、冷鍊保存、農業改良及科技研發全都結合在一起，將農業上下遊整合成一條龍，因應近期國際變局，提升屏東農業產值和能力。

    屏東是傳統農業大縣，以往種植的芒果、鳳梨、香蕉等農產品及養殖魚類不是直接送到集貨市場銷售就是活魚運銷，近年來在屏東農業生物科技園區設立後，國際大廠陸續進駐，加上冷鍊技術和設備設立，屏東的農漁產品外銷到國際，農業技術提升，今年屏東縣政府與台糖公司合作，針對食品、加工等廠商，設立屏東熱帶農業特色產業園區，國內知名廠商乖乖食品、大田海洋食品等廠商都將進駐，預計今年6月完成公共設施後開始蓋廠，讓屏東的農業從種植生產到加工及科技研發成為一條鍊的產業經濟，大幅提升屏東的農業科技水準。

    屏東縣政府農業處表示，為了因應國際的變局，這次把農業整合成為核心聚落，外銷研發有農業科技園區、食品加工則由農業產業園區的廠商協助，加上高雄區農業改良場的專家幫忙農民生產技術，讓屏東農漁產品快速交到加工廠，一條龍的作法讓農漁業產品快速、方便、品質好，讓鳳梨等水果可以外銷，龍膽石斑、龍虎斑魚片等漁產品也成功外銷到日本，使屏東的農漁業快速升級，不再受限中國單一市場，避免再受到中國的控管及限制，走出屏東農業的大道。

    農業科技化，無人機噴灑藥劑更加精準。（記者葉永騫攝）

    農業科技化，無人機噴灑藥劑更加精準。（記者葉永騫攝）

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