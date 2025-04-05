台中海洋生態館開幕在即 緊鄰漁業公園宛如廢墟

梧棲漁港漁業休閒公園雜草叢生。（記者張軒哲攝）

2025/04/05 18:27

〔記者張軒哲／台中報導〕台中海洋生態館開幕日期一再延宕，飽受質疑，預計暑假期間開幕。館前聯外道路已完工通車，但梧棲漁港與海洋館之間的漁業休閒公園雜草叢生，設施老舊，少有遊客使用。台中區漁會指出，會請漁業署與台中市府會研議，整理規劃漁業休閒公園。

海洋館預計暑假開幕，屆時與梧棲觀光漁港串聯，帶動周邊人潮。但漁港旁的漁業休閒公園長期荒廢，設施殘破不堪，涼亭破損、木橋斷裂，影響觀光形象。市議員楊典忠痛批市府怠惰，海洋館即將開幕，市府卻任由公園成為「城市門面破口」，對外地遊客造成極差觀感。他呼籲農業局儘速與漁業署、漁會協調整修。

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市府海資所說，梧棲漁港休閒公園環境清理設施維護及植栽養護等則由台中區漁會權管。去年由海岸所協助完成2座傾倒木涼亭拆除及整理遊客經常出入的漁業休閒公園第二區雜樹、除草、廢棄物清理等，休閒公園也已於去年7月1日向主管機關農業部漁業署函報請提供經費增加休閒設施。

海資所指出，目前休閒公園內主要以種植木麻黃為主，均已成林，具防風林功能，已請台中區漁會加強環境清潔，遊客仍可進入休憩，會持續建議漁業署增設休閒遊憩設施，增加休憩空間及提升服務品質。

梧棲漁港漁業休閒公園設施老舊。（記者張軒哲攝）

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