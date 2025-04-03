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    黑面琵鷺現身知本溪口 「推土機式」覓食畫面曝

    黑面琵鷺「推土機式覓食」模樣可愛又逗趣。（呂縉宇提供）

    黑面琵鷺「推土機式覓食」模樣可愛又逗趣。（呂縉宇提供）

    2025/04/03 18:27

    〔記者劉人瑋／台東報導〕知本溪口又見黑面琵鷺！生態專家觀察，最高紀錄來了10多隻，全因為北返遇到北風、氣溫下降，「塞機」留在溪口，昨天（2日）剩下的3隻也陸續離去。被拍到的黑琵混在一大群鷺科中，明顯鶴立雞群高出一截，黑長、扁平嘴喙更是不同，在溪中像推土機般鏟土覓食，模樣十分逗趣。

    台東知名生態專家「山豬」呂縉宇拍到3隻黑面琵鷺出現在知本溪口，覓食就像「推土機」一路前進鏟起溪底食物，十分逗趣。他說，不是台東因為比較浪漫，黑琵吃東西比較「happy」吧？應該全世界的黑皮吃東西都這麼潦草。

    畫面中，3隻黑琵張大長嘴喙，下嘴喙抵住溪底往前疾走推進，還有小白鷺跟在一旁亦步亦趨，似乎在等著撿漏網之魚。黑面琵鷺台語是「黑面抐桮（oo-bīn-lā- pue）」，意即以嘴喙攪動沙石或水以覓食。但呂縉宇拍到的影片中，牠們卻像推土機般前進，他說，「黑面抐桮」台語封號不是叫假的，就像一部靈活的推土機「攄」（lu，台語音指推動） ，十分逗趣。

    呂縉宇說，前陣子氣溫驟降，原要北上的黑琵全落知本溪，待回暖再繼續北返，造成溪口「塞機」，這一、二年過境者眾，今年最高紀錄約十幾隻，往年才二、三隻。

    黑面琵鷺混在其他鷺科鳥群中。（呂縉宇提供）

    黑面琵鷺混在其他鷺科鳥群中。（呂縉宇提供）

    黑面琵鷺現身知本溪口。（呂縉宇提供）

    黑面琵鷺現身知本溪口。（呂縉宇提供）

    黑面琵鷺飛翔英姿。（呂縉宇提供）

    黑面琵鷺飛翔英姿。（呂縉宇提供）

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