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    落實垃圾分類！員林市社區實施「實名制」 年減4500噸垃圾

    彰化縣員林市已有10個社區實施垃圾「實名制」，若有分類問題，透過垃圾袋貼上的標籤即能迅速追溯。（員林清潔隊提供）

    彰化縣員林市已有10個社區實施垃圾「實名制」，若有分類問題，透過垃圾袋貼上的標籤即能迅速追溯。（員林清潔隊提供）

    2025/04/03 16:27

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣自去年7月起實施更嚴格的垃圾分類退運機制，要求各鄉鎮市落實分類，但近日有不少鄉鎮垃圾，混雜廚餘及資源回收物遭退運，經查發現竟是來自社區大樓的垃圾，難以追溯責任。而員林市採取社區型住戶「實名制」垃圾分類，已要求10個社區住戶在垃圾袋上貼上住戶標誌，果然沒有人敢亂丟，大大降低退運率，也順利成功減量。

    員林市公所清潔隊長張道強表示，員林市是南彰化人口最多的城市，垃圾量也多，市公所清潔隊自去年5月起成立稽查小組，並透過破袋檢查進行勸導，稽查過程中發現，社區大樓的垃圾分類管理最棘手，因為住戶垃圾集中丟棄，若發現分類不確實，也不知道是哪戶丟的，難以追溯責任。

    張道強指出，目前員林市約有70多個社區大樓，常有管理員反映，有住戶難溝通，導致社區常被開勸導單，更造成管理員和守規矩的住戶困擾，對此公所跟社區大樓召開會議決定，「社區型住戶應在自己的垃圾袋具名」，即在特製的標籤貼紙寫上戶別，若有問題垃圾，即能迅速追溯，讓大家垃圾分類更謹慎。目前已有10個社區大樓跟進此作法。

    張道強說，過去社區被稽查違規，主要是生、熟廚餘未分類，占大多數。實施「實名制」制度後，住戶分類意願大幅提升，統計垃圾量，去年相較前年約減量4500公噸，可見確實分類達到垃圾減量的成效。

    社區大樓垃圾大多集中丟棄，若發現分類不確實，難以追溯責任。（員林清潔隊提供）

    社區大樓垃圾大多集中丟棄，若發現分類不確實，難以追溯責任。（員林清潔隊提供）

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