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    新北樹林樹興里、蘆洲水湳里 獲全國「低碳永續家園村里多元競賽活動」特優

    樹興里獲環境部「低碳永續家園村里多元競賽活動」銀級組特優。（新北市環保局提供）

    樹興里獲環境部「低碳永續家園村里多元競賽活動」銀級組特優。（新北市環保局提供）

    2025/04/03 10:40

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹林區樹興里與蘆洲區水湳里，長期致力於低碳永續發展，在環境部全國「低碳永續家園村里多元競賽活動」脫穎而出，分別獲得銀級組特優及銅級組優等肯定，環保局長程大維說，獲獎社區除展現低碳永續深耕成果，並持續分享里內長期減碳經驗，擴散給其他的里，由點到面構築自願減碳力道。

    程大維表示，樹林區樹興里參與銀級組榮獲特優，樹興里位於市鎮與郊區交界，由於人口大量遷入，導致環境髒亂與垃圾問題，為改善里民生活環境，里長詹美齡積極推動循環經濟，包括里內設置開心農場、香草花園，並實施生廚餘堆肥、製作液肥等措施減少垃圾量；設置雨撲滿回收雨水，用於綠植澆灌與環境清潔；利用廢棄食用油製成肥皂並商品化等將資源最大化，里內也提供電動機車供里民臨時使用，打造永續生活模式。

    蘆洲區水湳里參與銅級組榮獲優等，在里長吳松標帶領下，和里民們共同推動淨零生活轉型，里內設置太陽能、風力發電和魚菜共生系統，作為在地環境教育的示範設施，促進里內社區的綠色轉型。

    仁愛公園水果公園和有機菜園更是當地居民的驕傲，居民可以隨季節變化採收芭樂、百香果、柚子等各類水果，此外，每年水湳里均會發起柚子義賣活動，義賣所得全數作為仁愛國小及里內清寒學子的獎助學金，自2010年至2023年共捐贈315萬餘元，用於回饋里民並鼓勵莘莘學子向學。

    水湳里獲環境部「低碳永續家園村里多元競賽活動」銅級組優等。（新北市環保局提供）

    水湳里獲環境部「低碳永續家園村里多元競賽活動」銅級組優等。（新北市環保局提供）

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