創世公益園遊會今日早鳥預賣 結合環保響應永續

創世基金會預告今年公益園遊會，找來人氣IP「柴語錄」代言，並結合永續推廣環保，扶輪社、獅子會及金控企業等也紛紛響應。（記者吳柏軒攝）

2025/04/02 16:38

〔記者吳柏軒／台北報導〕社福公益也結合永續環保，創世基金會為募集籌建花蓮及嘉義安養院經費，持續對外募款，今年更邀集超人氣IP「柴語錄」代言，今日早鳥預賣園遊券，並打造寓教於樂闖關活動，融入地球守護等概念，全場無提供塑膠袋，讓民眾做公益也同時做環保。

創世公共關係暨社會資源部主任吳昭芬表示，創世服務清寒植物人，為落實「在地安養」，已陸續成立17家安養院及3處分會，目前也正在募集花蓮分院及嘉義新院，但兩院目前進度僅1成多，預計完工可各增加90床服務，盼大眾愛心串聯。

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今年創世公益園遊會預計12日在台北圓山花博花海廣場登場，找來人氣IP「柴語錄」代言，將與辣媽歌手張棋惠及多個表演團體精彩演出，主題為「愛．守護」並發揮守護健康、守護地球、守護植物人精神，現場也安排「永續闖關」傳遞環保概念，並全場不提供塑膠袋。今日起創世更推出早鳥園遊券，包含贈禮與抽獎機會。

台北國際民生扶輪社、卓越國際獅子會、華南永昌綜合證券今也率先響應公益募款，民生扶輪社長呂彥良表示，得知創世今年募款不易，希望大家趁園遊會一起帶孩子、孫子出門走走，也發揮愛心；卓越國際獅子會長鄭皓軒也開法律事務所，因太太在創世工作，也響應投入愛心；華南永昌則藉由公益倡導ESG，用公益理念影響公司同仁。

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創世基金會公益園遊會推出早鳥園遊券，提供贈券及公益禮品，盼吸引大眾多多響應，捐助花蓮及嘉義蓋植物人安養院區。（記者吳柏軒攝）

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