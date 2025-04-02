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    4月恐斷炊！藍委催送預算解凍案 NCC近2週送出

    立法院交通委員會邀請代理主委陳崇樹備詢。（記者王藝菘攝）

    立法院交通委員會邀請代理主委陳崇樹備詢。（記者王藝菘攝）

    2025/04/02 12:40

    〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今年預算遭立法院大幅凍刪，預計4月過後就會斷炊。今日立法院交通委員會審議「應經核准之電信管制射頻器材」等修正案，詢答時國民黨立委陳雪生催促NCC送出預算解凍案，NCC代理主委陳崇樹則表示，會在近1至2週送出解凍案。

    立法院審議今年NCC預算時，NCC業務費從原定的7000餘萬，遭刪除50%、凍結10%，且凍刪後僅剩3354萬，光租金就需2562萬，占可用預算的76%，僅剩約800萬可動支。

    陳雪生詢問，NCC目前解凍案擬定進度如何？陳崇樹回應，目前已加緊作業，並與地主協商租金延後支付，否則4月過後就會斷炊，陳雪生則追問預計期程，陳崇樹表示，目前還有待主計作業，近一兩週有機會送出解凍案。

    民進黨林俊憲詢答時則指出，NCC預算中的業務費扣除房租後，就只剩800萬，而機關運作1個月就需要400多萬業務費，如今NCC沒辦法運作，顯然不是凍結的問題，而是預算遭到刪除的問題，即使解凍10%預算，也最多多活一個月。

    「哪個單位可以讓你刪50%還能活？哪個個人、家庭一半的收入砍掉，你的生活不受影響？不可能嘛！」林俊憲認為，NCC的預算被刪到需要請房東延後收租，朝野刪預算刪到房東要付出代價，但也希望NCC儘速送出解凍案，先多活到5月，6月沒錢再繼續想辦法。

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