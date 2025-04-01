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    「天使」洋香瓜新上市！ 批發市場首拍每公斤140元

    「天使」洋香瓜新上市！今批發市場首拍每公斤140元。（記者陳文嬋攝）

    「天使」洋香瓜新上市！今批發市場首拍每公斤140元。（記者陳文嬋攝）

    2025/04/01 23:25

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局輔導祥鶴農民合作社，建立「口福」瓜品牌，今年與農友種苗合作，首推「天使」洋香瓜新上市，批發市場今首拍每公斤140元，相當於每顆100元受歡迎，今年底將擴大種植10公頃，開拓瓜類新市場。

    祥鶴農產品生產合作社由農民組成，高雄型農林麗華擔任主席，長期專注瓜果栽培，種植面積超過200公頃，更克服露天栽培，逐年增加產銷履歷驗證面積，迄今已達200公頃。

    農業局輔導合作社取得產銷履歷為食安升級，更導入智慧農業建置田間氣象站，透過手機掌握土壤溫濕度、導電度變化，搭配示警功能提早防治，並強化種苗繁殖、品種更新及建置冷鏈包裝場等，並建立「口福」瓜品牌，從產到銷全面升級。

    農業局也促成合作社與在地企業農友種苗合作，試種天使、金可可、楓香、安格斯等8個新品種瓜果，要為高雄找出最具特色瓜類品種。

    林麗華表示，以天使洋香瓜最具潛力，具有白裡透橙外表，品嘗起來清甜爽口，不論外表、甜度及口感，均深具市場競爭力，預計今年底擴大種植10公頃，期開創瓜類全新市場。

    農業局指出，天使洋香瓜每顆重量600至800公克，適合小家庭食用，今首度亮相，於北農批發市場拍賣，每公斤140元，相當每顆100元，深受市場好評，提供消費者優質、安全又可以大飽口福的高級瓜果。

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